“¿En serio ella tuvo bebé?”, los comentarios sobre el cuerpo de Greeicy Rendón tras publicar fotos en vestido de baño

Esta famosa, que se ha dado a conocer no solo por su faceta como cantante, sino también como actriz, ha lanzado una nueva producción musical a través de un personaje con el que hace catarsis sobre su maternidad, su empoderamiento femenino, su vida artística y todo lo que ha logrado con el éxito de su música , aspectos que no solo la han caracterizado, sino por los que incluso ha recibido críticas en las redes sociales.

Paralelo a todo esto, Rendón ha estado muy atareada con su agenda, pues sus apariciones en diversos eventos y medios de comunicación la han mantenido muy ocupada, intervenciones donde no solo cuenta sus novedades musicales.

Cabe recordar que la actriz y cantante dio a luz a Kai, su primogénito, fruto del amor con su colega Mike Bahía. Desde que se conoció la noticia de su embarazo, ambos fueron muy abiertos con el tema, pero aseguraron que no mostrarían el rostro de su pequeño por un tema de privacidad, tanto para ellos como para el bebé, pues son conscientes que así como hay personas que los apoyan, existen otros que siempre los critican.

Ya ha pasado un poco más de un año y tanto Greeicy como Mike han sido muy cuidados en proteger el rostro de su hijo, sin embargo, eso no ha sido lo que llama la atención de las publicaciones de la cantante, sino que muchos se preguntan cómo hizo para recuperar la figura después del nacimiento de su bebé.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la artista compartió un carrete de fotografías donde luce un pequeño bikini y deja ver su cuerpo. Muchos de los seguidores de Rendón se fijaron en el abdomen de la cantante, ya que no se le ve como si allí hubiese tenido a un niño.

“¿En serio ella tuvo bebé?”. “Hermosa por donde la mires”. “Hola, me inspiré en ti para el tatuaje en mi pecho 🔥 quería que lo supieras, eres hermosa! 🔥❤️”. “Hermosísima 😍. Dios te cuide enormemente mi amor”, fueron algunos de los comentarios que recibió la también actriz.

Greeicy no fue la excepción y al ver uno de estos lugares entró junto a Mike y se tomó varias fotos. Algunos resaltaron la belleza de la cantante y su ajustado vestido, pero otros señalaron que sus glúteos se veían diferentes: “¿Se operó el pompis o son ideas mías? Creo que esa forma solo la he visto en pompis operadas”. “Nunca le había visto esas nalgas a Greeicy”. “Greeicy no es de este planeta”, son algunos de los comentarios que le dejan a la cantante por estas llamativas imágenes en su red social.