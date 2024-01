Gregorio Pernía reveló que tuvo un hijo por fuera del matrimonio

El secreto con el que sorprendió a todos

Pernía asumió sin pena su responsabilidad

“Le mandé a hacer la prueba de ADN y salió 99,99 %. Eso salió hace tres años. Yo no sabía, fui inmediatamente. Mucha gente que estaba alrededor mío me dijo: “no vas a decir que es tu hijo, es el hijo de la empleada del servicio”. Y dije: qué pasa, la violencia más grande es la diferencia de clases sociales, y le dije, no me importa. Fui, me hice la prueba y le di mi apellido”, acotó.