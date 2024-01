Griselda Blanco fue tan cruel como Pablo Escobar. Asesinaba a sus maridos, le puso a un hijo Michael Corleone y su perro se llamaba Hitler

La narración del perfil criminal de Griselda no solo pone nuevamente en el estrellato a la querida actriz barranquillera, sino que da a conocer a los colombianos una la estela criminal de una mujer que para las nuevas generaciones es prácticamente una desconocida, pero que por años fue el objeto de una persecución judicial enorme de la justicia tanto de Colombia como de Estados Unidos.

Muchos se sorprendieron con la muerte de Griselda Blanco. Quienes no la conocían, pues había sido famosa hace muchos años, no podían creer que una colombiana tuviera un prontuario digno de Vito Corleone: dueña de la mafia en Miami, asesina inmisericorde, ‘verduga’ de sus amantes. Tampoco era claro para muchos que libros como Las mujeres más perversas de la historia la incluyeran al lado de Cleopatra, María Tudor y Catalina la Grande, ni que miembros de la DEA declararan que ella era la criminal más fascinante que esa organización persiguió en el siglo XX.

Tanto que el narcotraficante Max Merlmestein dice en su libro El hombre que vio llover coca que “si Griselda Blanco no hubiese existido, no habría habido guerras de cocaína”.Si su prontuario criminal fue convulsionado, su vida personal lo fue aún más. Su madre Ana Lucía Restrepo era la criada de una finca en Cartagena, pero fue despedida cuando quedó embarazada de su patrón. Por eso, ambas pasaron muchas necesidades y tuvieron que irse a vivir a las comunas de Medellín, donde Griselda se convirtió en carterista profesional a sus escasos 11 años. Como robar no era tan rentable, a un grupo de amigos se le ocurrió secuestrar un niño adinerado de 10 años.