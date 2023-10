Griselda Blanco, la narcotraficante que no dudó en matar a sus rivales, entre esos, sus esposos

Griselda Blanco era tan cruel como particular. Cuando tenía 11 años y vivía en Medellín, secuestró a un niño rico de 10 años.

“Hace muchísimos años que, por primera vez, me enteré de que esta mujer existía, me llamó muchísimo la atención porque era una mujer con muchas capas. No era únicamente una narcotraficante; era además una madre, una esposa y un monstruo, todo al tiempo”, señaló Vergara para ‘Vogue’.