Guardia de seguridad de Cannes causó polémica por alternado que tuvo con la actriz Massiel Taveras en plena alfombra roja

El hecho se presentó en la alfombra roja del festival, donde la famosa en medio de su intento por presumir su vestido con una larga cola que llevaba estampada una imagen de Jesucristo, no pudo contener su ira al sentirse presionada por la actitud de la mujer que, de manera insistente, le pedía que siguiera su camino sin darle el tiempo suficiente para posar frente a las cámaras.

Como era de esperarse, esta escena se volvió viral en las redes sociales, generando todo tipo de reacciones entre los internautas que, entre sus comentarios, recuerdan que no es la primera vez que la misma guardia de seguridad ha presentado inconvenientes similares con otras celebridades.

Por esta razón, en entrevista con AP News, la cantante comentó: “Esa mujer sabe lo que pasó. Yo sé lo que pasó. Tengo límites y los defiendo”. Además, a través de sus redes sociales escribió: “Hubo otras mujeres que asistieron a esa alfombra que no se parecían mucho a mí y no las regañaron ni las empujaron ni les dijeron que se bajaran. Y me mantuve firme”.