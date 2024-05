Reconocida actriz revela cómo fue robada a la salida de un concierto de Juanes, “Piensan que uno es de plata”

La inseguridad en el país se encuentra disparada y casi nadie se salva de los amigos de lo ajeno, al punto de que las personas manifiestan no sentirse seguras casi en ningún lugar , debido a que tanto en las calles, buses, restaurantes o hasta en sus hogares, pueden ser víctimas de robo.

“ Después de muchos días de tristeza, de mucha angustia. Les cuento que me robaron ”, comentó la actriz en el video.

Adicional comentó que, “Yo tenía un iPhone 15 pro max, nuevo, me lo compré en diciembre, es un celular muy caro. No soy una persona millonaria, no soy alguien a quien le sobra el dinero. De hecho, trabajé mucho en diciembre para podérmelo comprar. Créanme que trabajo mucho para darme esos gustos”.