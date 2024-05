Video: Shakira vivió incómodo momento en un evento cuando un hombre la intentó besar a la fuerza

Momento en el que un hombre intentó besarla a la fuerza a Shakira

Shakira reveló qué banda rechazó cantar con ella uno de sus más grandes éxitos, La Tortura

“Me acuerdo que cuando invité a Alejandro Sanz a hacer La tortura había invitado a Maná y me dijeron que no, después ya me invitaron ellos a hacer Mi verdad, pero en ese momento sí es verdad, cuando invito a Alejandro, que además fue un acierto, no había colaboraciones y el reguetón estaba empezando, era una cosa que estaba muy segregada a Puerto Rico. Hicimos La tortura, que recuerdo tuvo mucho éxito en España, pero en España todavía no sonaba el reguetón, había muchos prejuicios contra el reguetón, y La tortura era un reguetón, lo que pasa es que le metimos a Alejandro Sanz para disimular un poquito”, mencionó en la conversación.