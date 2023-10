“Ha sido el mejor concierto”, seguidores de The Weeknd dicen que fue un éxito su show en Bogotá

Este miércoles 4 de octubre se llevó a cabo el concierto de Abel Makkonen Tesfaye, más conocido en la industria musical como The Weeknd en el Estadio Nemesio Camacho el Campín.

El cantante anunció desde el año pasado las fechas de su gira musical After Hours Til Dawn para este 2023, dicho tour inicio en Manchester y también llegó a Latinoamérica a lugares como Ciudad de México, Río de Janeiro y Bogotá.

The Weeknd, con su sencillo musical Blinding Lights, logró ocupar el primer puesto de la lista 'Hot 100 de las mejores canciones de todos los tiempos'. Esta canción es el segundo sencillo de su cuarto álbum de estudio llamado After Hours.

Miles de personas que estuvieron presentes en el concierto compartieron a través de las redes sociales su experiencia con el cantante, uno de ellos manifestó que el concierto estuvo muy “chévere”.

Muy chévere el concierto de The Weeknd en Bogotá. pic.twitter.com/p3XJAN8fBm — Alejandro Gari 🎸 (@AlejandroGari_) October 5, 2023

Momentos antes de que saliera el cantante al escenario, en redes sociales los seguidores que asistieron al concierto dieron cuenta de lo que fue el montaje del cantante para su show.

Musictrends Colombia señaló en su cuenta de X antes Twitter que, “The Weeknd nos acaba de entregar un show magistral en Bogotá: dos horas de un recorrido impecable por toda su carrera musical. No faltó ninguno de sus grandes éxitos, e incluso en aquellas canciones que la masa no conocía a la perfección, el público lo acompañó de la mejor manera”.

Al tiempo, la cuenta agregó que “El montaje fue sencillamente espectacular, tal vez el mejor del año hasta el momento y uno de los mejores que hayamos visto en toda la historia de El Campín. La energía por parte de Abel, que se mantuvo de inicio a fin, permitirá que este día esté en la memoria de muchos por largo tiempo”.

Una de sus seguidoras afirmó que este concierto junto con el de Coldplay han sido lo mejor que ha visto.

“Muchas palabras seguirían quedando cortas para describir ese espectáculo y montaje de The Weeknd en Bogotá. Él y Coldplay son lo mejor que he visto en el Campín, sin duda alguna”, señaló la internauta.

Los arrepentidos

“viendo los tweets de todos los que fueron al concierto de The Weeknd diciendo que fue una chimba, etc, etc, NO MÁS, yo no pude ir y tengo severa tusa”, escribió una usuaria de X.

viendo los tweets de todos los que fueron al concierto de the weeknd diciendo que fue una chimba etc etc, NO MÁS, yo no pude ir y tengo severa tusa 😭😭 — ً (@socvntie) October 5, 2023

Muchos no pudieron pagar las boletas para ir al concierto y esperaban que alguna persona transmitiera en vivo el show.

“Quién de aquí de Twitter vive en Bogotá, Colombia Para que vaya al concierto de The Weeknd y me lo transmita ENVIVOOOOOOO”, dijo otra internauta de X.

La revista especializada y una de las más influyentes en el mundo de la música destaca que Blinding Lights desbancó en el segundo puesto al clásico de 1960 The Twist, de Chubby Checker. La popularidad que ha alcanzado este canadiense, a través de sus melodías, ha sido imparable.

TAMPA, FLORIDA - FEBRUARY 07: The Weeknd performs during the Pepsi Super Bowl LV Halftime Show at Raymond James Stadium on February 07, 2021 in Tampa, Florida. (Photo by Mike Ehrmann/Getty Images) | Foto: Getty Images

Blinding Lights se lanzó en el año 2020 y desde entonces no ha dejado de sonar, figuró durante noventa semanas como una de las canciones más vendidas y reproducidas en la lista de los ‘Billboard Hot 100′.

Reconocimiento

The Weeknd empezó a tener popularidad en el año 2010 y desde entonces ha estado en grandes escenarios; uno de ellos fue en la presentación del Super Bowl, en la que, a pesar de la pandemia, logró hacer un ‘show’ con una narrativa atractiva.