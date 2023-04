La presentadora de Caracol no ocultó lo complicado que fue una situación en su familia.

“He llorado lo que no imaginan”: Alejandra Giraldo sufrió por un ser amado y contó el duro momento que vivió

Alejandra Giraldo se convirtió en una de las presentadoras más comentadas y reconocidas de Caracol, gracias a su profesionalismo y talento frente a la cámara. Su papel en Noticias Caracol conquistó a los televidentes, quienes aplaudieron su estilo y el carisma que proyectó en cada una de las emisiones.

La presentadora conquistó a los televidentes con su trabajo en Noticias Caracol. Foto: Instagram @alegiraldop. - Foto: Foto: Instagram @alegiraldop.

No obstante, la periodista tuvo que trabajar bastante duro para avanzar en los medios y lograr ubicarse en el lugar que actualmente ocupa en el noticiero matutino. Poco a poco, creció como profesional, marcando una huella con los temas que tocaba, el tipo de información que brindaba y la preparación que tomó en su momento.

Alejandra Giraldo logró avanzar a paso firme en los medios, cautivando con su talento y profesionalismo, por lo que más de un curioso se trasladó a redes sociales para conocer más de su vida personal. La periodista no dudó en abrir la puerta de su realidad, lejos de las cámaras, para revelar un poco de sus amores, sus rutinas y sus actividades.

Alejandra Giraldo, presentadora de Noticias Caracol. - Foto: Instagram

Sin embargo, recientemente, la integrante de Noticias Caracol despertó toda clase de reacciones en los usuarios de Instagram, debido a una serie de publicaciones que realizó en su cuenta oficial de Instagram. La comunicadora subió unos videos y fotos en los que mostró que atravesaba un complicado momento en su núcleo familiar, debido a la salud de uno de los integrantes.

De acuerdo con lo que se detalló, la presentadora mencionó que su mascota, Napoleón, estaba hospitalizado por problemas de salud, los cuales se presentaron durante la Semana Santa. La paisa dejó a la vista un paseo que dio con el perrito, acompañando la grabación con el tema Mientras me curo del cora, de Karol G.

“Vamos, vida mía!! Vamos, que Diosito no nos suelta de su mano”, escribió en el primer post, donde se vio a la mascota caminando junto a la comunicadora.

No obstante, Alejandra Giraldo recurrió a sus historias, de nuevo, para mostrar lo ocurrido el Viernes Santo, ya que estuvo acompañando a Napoleón en el centro médico. La presentadora no enfatizó en los malestares o problemas que tendría su perrito, dejando en el aire qué pudo pasarle.

“Nuestro Viernes Santo: dormiremos en la clínica juntos y con un muy buen pronóstico de que mañana será más bonito y nos darán de alta al medio día. Mi cara no puede ser peor, pero es que he llorado lo que no se imaginan”, escribió en el post, donde se le vio sentada junto al canino.

“Gracias por su linda energía y oraciones. No tengo palabras para agradecerles todo el amor que le envían a ‘Napito’. Mañana con más ánimos les cuento qué fue todo lo que pasó esta semana”, agregó la antioqueña en su contenido, agradeciendo todos los mensajes de apoyo que recibió en las últimas horas sobre el duro momento que pasó.

Alejandra Giraldo reveló el duro momento que pasó con su mascota. - Foto: Instagram @alegiraldop

En otro clip se pudo ver cómo Giraldo estaba feliz y tranquila de poder acompañar a su mascota en este proceso médico, haciendo referencia a la hospitalización junto a los dueños. La periodista afirmó que estaba muy alegre de estar junto a él, sin importar las condiciones o lo que sucediera.

“Es mucha la alegría que me da verlo dormidito y oirlo roncar. Llevaba una semana sin poder dormir del dolor que tenía. Soy la guardiana de sus sueños. Pd: Esto de la hospitalización de animalitos con sus papás es un acierto absoluto”, escribió.

La presentadora se mostró preocupada y triste por la salud de su perrito. - Foto: Instagram @alegiraldop

Por último, la integrante de Caracol publicó una fotografía de Napoleón, donde envió un mensaje emotivo, deseando que mejorara y continuara adelante con su energía y vitalidad. Allí aseguró que quería seguir viviendo algo específico con él, lo cual los hacía muy felices.

“Vamos, vida mía! Sigamos alegrándonos la vida mutuamente. Todavía tenemos mucho pan baguette por comer junticos! Vamos, alma mía. Te amo”, escribió, junto a un emoji de una vela.