Hermana de Karol G desempolvó viejo recuerdo de la artista: así se veía la ‘Bichota’ en tierno video de cuando era niña

Karol G se posicionó como una de las estrellas de la música urbana en el mundo, gracias al sólido trayecto que recorrió con su música y su particular estilo. La paisa se catapultó al reconocimiento internacional con su voz, los sonidos que implementó en cada uno de sus temas y el sello personal que marcó con el empoderamiento femenino en la industria.

Su paso por grandes escenarios ayudó a que millones de personas la siguieran en redes sociales y plataformas digitales, donde disfrutaron de sus lanzamientos musicales, sus videos graciosos y algunos detalles de su vida personal que salen a la luz. A pesar de que la ‘Bichota’ se mantiene reservada sobre su intimidad y los vínculos cercanos con su familia, en ocasiones quedaron a la vista recuerdos o contenidos de su pasado.

Recientemente, la antioqueña quedó en el centro de diferentes reacciones entre sus fieles fanáticos luego de que su hermana, Jessica Giraldo, desempolvara un viejo recuerdo de su infancia, donde se le pudo ver con unos cuantos años de vida. El video dejó a la vista la vena artística que llevaba Karol G desde muy chiquita, iniciando con el baile y el gusto por la música.

De acuerdo con las imágenes que fueron publicadas en Instagram, el material fue grabado el 1 de enero de 1997, y permitió observar a ambas hermanas bailando con trajes iguales, peinados similares y coreografías sencillas. Las dos giran al ritmo de la música, mientras levantan sus brazos y sonríen entre ellas.

El clip despertó toda clase de reacciones entre los usuarios de la red social, ya que muchos aseguraron que la ‘Bichota’, desde niña, ya mostraba lo grande que sería en la industria artística. Muchos elogiaron el ritmo que tenía, además del talento que plasmó en el recuerdo que revivió Jessica Giraldo.

“Eso era lo de ella”, “Se veía hermosa bailando”, “Ella nació para ser grande”, “Su carita”, “Ahí mismo se le reconoce en la carita”, “talentosa desde pequeña”, “Linda y hermosa”; entre otros comentarios.

Emotivo gesto que tuvo Karol G con una pequeña fanática

Uno de los focos de atención de los curiosos se posó en los emotivos momentos que protagonizó la artista en las presentaciones que ya llevó a cabo con el paso de los días en su gira Strip Love Tour. Una de las experiencias que se robó el corazón de los fans fue la que vivió la antioqueña con una pequeña fanática, la cual logró cumplir uno de sus mayores deseos.

De acuerdo con lo que quedó registrado en un video que se difundió días atrás en redes sociales como Facebook, la celebridad decidió detener el show que estaba dando para cumplirle un sueño a una pequeña niña que se encontraba entre el público. La cantante pidió silencio y elogió a su fanática, asegurando que la vio cantando muy emocionada todos los temas.

Karol G señaló que un padre le estaba diciendo que su hija, con síndrome de Down, quería tomarse una foto con ella, por lo que le iba a conceder ese deseo en pleno show. La colombiana pidió que acercaran a la niña y así la subía al escenario.

“Venga para acá. Perdón, yo la he visto todo el show. Hay una personita que realmente ha cantado y ha gritado más que muchos de los que están aquí, y aunque está un poquito lejitos, vamos a esperar y darle tiempito a que llegue aquí y me van a tomar la foto con ella porque el papá me dice que ella quiere la foto”, aseguró.

Los asistentes abrieron espacio y ayudaron a la pequeña a que llegara a la tarima, para que la intérprete de Gatúbela la alzara y la sentara en sus piernas. Karol G la abrazó y la consintió, posando ambas para la fotografía que tanto anhelaban.

Una vez capturaron el momento, la ‘Bichota’ comenzó a cantar Tusa, plasmando cómo su fanática también disfrutaba de escucharla en vivo y en directo.

“Hola, mami”, dijo la paisa al momento de recibir a la niña en el escenario, donde la sentó junto a ella frente a todo el público que estaba en el lugar.