Hija de personaje de ‘El Chavo del 8′ revela su batalla contra el cáncer: esta es la historia de Vanesa Villagrán

Vanesa Villagrán, la hija del reconocido actor mexicano Carlos Villagrán, conocido mundialmente por su icónico papel de Kiko en la serie El Chavo del 8, ha conmocionado a su familia y seguidores al revelar públicamente su batalla contra el cáncer.

En un emotivo mensaje compartido en sus redes sociales la noche del viernes, Vanesa, de 40 años de edad y quien hasta hace poco desempeñaba el rol de mánager en la carrera artística de su padre, abrió su corazón y compartió parte de los duros momentos que ha tenido que pasar. Según reveló, el diagnóstico llegó a principios de junio, dejándola atónita, y a su familia sumida en la sorpresa y el dolor.

“El 6 de junio me diagnosticaron cáncer, no lo podía creer, dos cirugías y aún no lo creía, para mí y mi familia fue muy sorpresivo. Vi como seis oncólogos, no salía del hospital, de informarme, de estudios de todo tipo, de consejos, de videos, no sabía dónde refugiarme, me sentí tan perdida”, expresó.

La lucha contra la enfermedad ha traído consigo cambios profundos en la vida de Vanesa. Ella misma compartió cómo aprendió a meditar, a comunicarse con su propio cuerpo y a modificar su alimentación y hábitos, todo como parte de su esfuerzo para enfrentar esta difícil situación. “Era como una pesadilla de la cual no sabía si despertaría”, describió.

Vanesa, la hija del reconocido actor mexicano Carlos Villagrán, conocido mundialmente por su icónico papel de Kiko en la serie 'El Chavo del 8', ha conmocionado a su familia y seguidores al revelar públicamente su batalla contra el cáncer. | Foto: instagram @vaviriva

En medio de este arduo proceso, Vanesa Villagrán destacó el apoyo invaluable que ha recibido de su familia, en especial de su padre, Kiko, quien a pesar de la distancia se mantiene en contacto constante, brindándole su apoyo y consultando con especialistas para asegurarse de que reciba el mejor tratamiento posible.

La empresaria y modelo aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje de reflexión sobre la importancia de cuidar la salud y valorar cada momento de la vida. Con optimismo, expresó su agradecimiento por el amor y cariño que ha recibido de su familia y seguidores. Además, reafirmó su determinación de seguir adelante con el proceso de recuperación, enfrentando las quimioterapias con valentía y fe.

“La vida te puede cambiar en un segundo, las acciones valen más que mil palabras. La salud es lo más importante. No reprocho nada y estoy muy agradecida por todo el amor y cariño que recibo de mi familia, ahora me encuentro bien, recibo mis quimioterapias y ¡a darle! Si alguien pasa por esto igual puedo aconsejarlos, escucharlos, y darles mucho ánimo”, concluyó con esperanza.

Los seguidores de Vanesa Villagrán y los admiradores de su icónico padre, Kiko, se unen en apoyo y solidaridad durante este difícil momento, enviando mensajes de ánimo y deseos de pronta recuperación a la valiente luchadora.

En el tuit en el que expresa su agradecimiento a familiares también menciona a su mamá, quien ha estado acompañándola en todo el proceso: “Diario me hace mis jugos de verduras, mi comida, va a buscar todo y me lleva al hospital, al médico, a todo ha estado pegada a mí. Siempre fuerte siempre valiente. Diario me prende una veladora. Te amo!”, dice Vanessa.

Vanesala hija del reconocido actor mexicano Carlos Villagrán, conocido mundialmente por su icónico papel de 'Kiko' en la serie 'El Chavo del 8', ha conmocionado a su familia y seguidores al revelar públicamente su batalla contra el cáncer. | Foto: instagram @vaviriva