El cantante Mick Jagger se casará por tercera vez, ¿quién es la afortunada?

Sin embargo, los medios de Reino Unido aseguran que la boda no sería pronto, pues la pareja considera que el matrimonio es un paso muy importante y por tanto no habrá afán del mismo.

Frente a los rumores de que su boda no sería pronto, muchos dijeron que se trataba de un anillo promesa a a lo que Meleine declaro “Tengo que reírme porque ¿Mick me dio el anillo? Sí. ¿Es para ese dedo? Sí. En mi mente, es un anillo de promesa. Seremos inmaduros y lo llamaremos anillo de promesa”.

¿Mick Jagger a sus 80 años sigue contoneándose como el más joven de los rockeros?

5 cosas que quizás no sabías de Mick Jagger, el vocalista de The Rolling Stones que cumple 76 años

Contexto: 5 cosas que quizás no sabías de Mick Jagger, el vocalista de The Rolling Stones que cumple 76 años

Londres contracultural de los años 1960

Con canciones como Jumpin’ Jack Flash, Gimme Shelter, Sympathy for the Devil y Not Fade Away, los Rolling Stones contribuyeron a la explosión cultural y social de los años 1960 en el Reino Unido.