Luis Miguel, ¿un mal padre? Ex del cantante le lanza duras críticas “por cuidar de los hijos de otra”

Si bien Arámbula les contestó a los adolescentes que “esas niñas no tenían nada que ver”, sí cuestionó el hecho de que Luis Miguel no tuviera gestos como ese con sus propios hijos.

¿Nació el amor?

Un golpe al #MeToo

La buena Sasson de Harry

En las grandes ligas

“No voy a pedir disculpas”

El propio Posada atizó la polémica en su momento: “Yo no soy la superestrella, pero merezco respeto y llevo muchos años sin pisotear a nadie. Aplaudo su éxito, pero que no haga cosas para querer ser más grande que otros. ¡Respete la jerarquía! ¡Los hijos no les pegan a los papás!”, señaló el cantante vallecaucano de 62 años.

Yeison, por su parte, en una reciente entrevista aseguró que no tiene razones para pedir disculpas: “No he hablado con él, pero en algún momento de la vida me encontraré con el hombre y le diré personalmente que lo quiero. No le voy a pedir disculpas de nada, porque no tengo nada por que pedir disculpas, pero sí soy fan del maestro Luis Alberto Posada. Siempre le deseo lo mejor”.