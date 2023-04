“Hijo” de Alina Lozano y su joven novio, Jim Velásquez, la ‘rompe’ en redes sociales

Alina Lozano, recordada por su papel de Doña Nidia en la novela Pedro, el escamoso (Caracol Televisión), ha dado mucho de qué hablar en las diferentes redes sociales durante los últimos meses debido a su supuesta relación sentimental con Jim Velásquez, el cual es 30 años menor que ella.

Igualmente, la reconocida actriz colombiana y el joven se convirtieron una vez más en tendencia esta semana después de que anunciaron que adoptaron a un “hijo”. La pareja compartió un video en Instagram para presentar en sociedad al nuevo miembro de la familia.

“Este video es muy especial, porque le tenemos una gran noticia. Estamos muy felices de mostrarles a nuestro hijo. Adoptamos un bebé”, manifestaron en la publicación, la cual se hizo viral rápidamente.

Cabe mencionar que los artistas ya habían hecho un contenido en el que tocaron el tema de la paternidad, algo muy anhelado por Velásquez, pero totalmente descartado por Alina, puesto que la edad que tiene no le permite quedar embarazada de nuevo. Ella ya tiene un hijo que es casi de la misma edad que su actual novio.

La grabación, como era de esperarse, generó todo tipo de reacciones y para muchos internautas que siguen el contenido de los actores no fue del todo divertida, por lo que criticaron fuertemente la pieza audiovisual.

“Hagan algo provechoso, dedíquense a cuidar tantos animales desprotegidos y no a alimentar egos pendejos, traumas y complejos de la sociedad“; “Me parece irrespetuoso utilizar una persona de tamaño pequeño para la diversión. Eso es lo mismo que hacían en los circos”; “A mí no me gustó el video”, fueron algunos cuestionamientos que recibieron Lozano y Velásquez.

¿Quién es el “hijo” de Alina Lozano y Jim Velásquez?

De acuerdo con su perfil oficial de Instagram, el hombre que salió en la pieza audiovisual como el “hijo” adoptivo de la artista y el joven es Juan Andrés Robles Heredia, reconocido creador de contenido colombiano.

El influenciador, que tiene una condición que no le permitió crecer con normalidad, también es actor y actualmente cuenta con más de 110.000 seguidores en sus redes sociales, incluyendo TikTok y YouTube.

“Creador digital y actor colombiano. Se vale soñar en una mente pequeña”, es el mensaje que comparte Robles Heredia para presentarse en las distintas plataformas digitales. Asimismo, tiene varios personajes de humor.

Alina lozano, por otro lado, aprovechó hace unas semanas una entrevista con la emisora Tropicana para hablar sobre la relación que tienen su verdadero hijo, Samuel Lozano Bordón, y Jim Velázquez, quien señaló que habían tenido algunas conversaciones subidas de tono.

“El secreto está en no ver a un joven como un objeto sexual, como colágeno. Es compartir y construir, esa es la verdad. Yo tengo un hijo de 15 años, mi hijo real tiene 15 años. Son superamigos, no ha habido problemas hasta el momento. Lo único que le disgusta es que le diga hijastro”, indicó inicialmente.

Luego, la famosa actriz añadió: “Mi hijo es muy respetuoso con esos temas. Él [Jim] sí le pregunta a veces a mi hijo que, si me ha visto hablar con alguien, y si me puede mirar el teléfono [risas]”.

Pese a las críticas, Alina y Jim siguen realizando contenidos juntos en las diferentes redes sociales, reafirmando su supuesta relación sentimental, que han confirmado fuera de cámaras en más de una ocasión.