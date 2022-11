Alina Lozano confesó cómo se llevan su hijo y joven novio; tienen casi la misma edad

Alina Lozano, recordada por su papel de Doña Nidia en la novela Pedro, el escamoso (Caracol Televisión), ha sido tendencia en las diferentes redes sociales durante las últimas semanas debido a su polémica relación con Jim Velásquez, que es 30 años menor que ella.

Igualmente, la experimentada artista y el actor se sinceraron recientemente con sus seguidores en redes sociales y confirmaron que son novios desde hace tiempo. Incluso, se besaron públicamente en medio de una entrevista en Tropicana.

“Para mí, una relación, independientemente de la edad, es una situación que se construye económicamente. Yo no estaría en una relación donde no construya vida o proyectos. El secreto está en no ver a un joven como un objeto sexual, no verlo como un colágeno, es compartir y construir, esa es la verdad”, precisó la actriz.

La colombiana, además, aprovechó el diálogo con la emisora de música para hablar sobre la relación que tiene su hijo, Samuel Lozano Bordón, y Velázquez, quien señaló que han tenido algunas conversaciones subidas de tono.

“Yo tengo un hijo de 15 años, mi hijo real tiene 15 años. Son súper amigos, no ha habido problemas hasta el momento. Lo único que le disgusta es que le diga hijastro”, indicó Lozano inicialmente.

Luego, la famosa actriz añadió: “Mi hijo es súper respetuoso con esos temas. Él [Jim] sí le pregunta a veces a mi hijo que, si me ha visto hablar con alguien, y si me puede mirar el teléfono [risas]”.

Cabe recordar que la joven pareja sentimental de Alina Lozano, la cual hizo parte de la nueva versión de Hasta que la plata nos separe (Canal RCN), tiene actualmente 23 años de edad.

Ante los cuestionamientos que ha recibido, la artista colombiana fue clara y aseguró que no tenía problema con que la gente siguiera creyendo que todo era un montaje o actuación, ya que le gustaba ir en contra de ese pensamiento social que existía con respecto a las mujeres mayores y los hombres menores.

“Me parece chévere que piensen que es actuado, porque es tanta la negación que la gente hace de la posibilidad de que una mujer mayor esté con un hombre joven, que prefieren verla como ‘sugar mommy’. Si prefieren verla como que es una actuación, denle. Igual, no soy su ‘sugar mommy’, él trabaja desde que lo conozco. Él ya generaba sus ingresos en redes”, sentenció.

Alina Lozano recibió propuestas indecentes

Recientemente, Alina Lozano dejó sin palabras a más de uno de sus fanáticos con un inesperado video que compartió en su cuenta oficial de Facebook, donde aprovechó para denunciar una incómoda situación que vivió con algunos hombres.

La reconocida artista mencionó lo cansada que estaba de recibir propuestas indecentes de personas que la veían como un objeto sexual o “una cosa que podían comprar”.

“Quiero contarles una cosa. Es la segunda vez que recibo de parte de un hombre propuestas indecorosas, porque la forma como estos hombres me miran a mí, y a otras mujeres, me parece patética y muy triste. Me han ofrecido plata para salir con esas personas. A mí lo que me da, más allá de sentirme ofendida, es la impresión de que existan hombres por ahí como depredadores y abusivos con las mujeres”, concluyó.