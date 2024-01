Iván Lalinde ‘se puso la diez’ para cumplir sueño a niño del campo en ‘La Voz Kids’: su historia conmovió a muchos

Una de las más recientes fue la de Dilmer Ruales, un niño e 9 años de edad que vive en la zona rural de Popayán, en el Cauca, quien antes de recibir la noticia de su paso a La Voz Kids, expresó su temor de que no lo llamaran por su lugar de residencia. “Lo único que me falta es ir a las audiciones de La Voz Kids, pero no sé si vendrán porque es muy lejos, porque la señal no coge tan bien a veces, yo creo que algunos no saben mi ubicación”, comentó.