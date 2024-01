El incómodo momento que pasó Andrés Cepeda en ‘La Voz Kids’ por no girar su silla: “Me hizo sentir muy mal”

Sin embargo, hubo una escena particular que llamó la atención de todos los amantes de este reality show musical, enfocado en niños y jóvenes entre los 7 y los 15 años, por una incómoda situación que pasó el artista Andrés Cepeda como consecuencia por no girar su silla .

El hecho se presentó luego de que la menor, Angie María Bados, de 7 años, terminara su audición a ciegas interpretando la canción ‘Que canten los niños’ de José Luis Perales, c on la que logró ‘tocar’ el corazón primero del cantautor mexicano Aleks Syntek, y luego de la artista caleña Greeicy Rendón.

Ambos entrenadores se mostraron encantados con la ternura de la menor y, aunque el intérprete de ‘Embrujo’ también se vio conmovido y la llenó de elogios sin verla, al final decidió no oprimir el botón para girar su silla.

Al instante, sin que Aleks Syntek pudiera decir mucho para que le diera la oportunidad de ser su entrenador, Angie se mostró segura y decidida al momento de dar a conocer que deseaba que su mentor fuera Andrés Cepeda, respuesta que los sorprendió a todos debido a que, al no oprimir el botón para que se volteara su silla en medio de la audición, el cantante no era una opción para que la menor pudiera hacer parte de su grupo.

“Ya lo traía pensado”, comentó Syntek con un gesto de asombro mientras miraba a su colega, quien rápidamente se levantó para darle un abrazo a la participante y explicarle por qué no podía elegirlo. “Es que imagínate que yo me moriría de amor porque te vinieras conmigo, pero te va a tocar... Yo sé que es muy duro y no vinimos a eso, pero te va a tocar escoger entre Aleks y Greeicy”, dijo.