Concursante de ‘La Voz Kids’ causó curiosa reacción en Andrés Cepeda: Aleks Syntek y Greeicy se mostraron sorprendidos

La responsable en generar esta particular escena fue Shaira Nieves, una menor que cautivó a los entrenadores con su espectacular talento para interpretar el género vallenato. “La música es mi vida, a mí me encanta el vallenato porque yo nací escuchando el vallenato, y me encanta la parranda como a mi bisabuela”, comentó con una sonrisa en su rostro tras bambalinas.