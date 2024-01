Exreina del Carnaval de Barranquilla desató polémica por haberse casado en Cartagena

La soberana que se ganó el cariño, respeto y admiración de los barranquilleros por su carisma, talento y belleza durante su participación en uno de los eventos culturales y folclóricos más importantes de Colombia, anunció su compromiso cinco años después de su reinado protagonizando una romántica escena en La Heroica que no tardó en presumir en su cuenta de Instagram a inicios de agosto de 2023.

Valeria Abuchaibe, la reina del Carnaval de Barranquilla en 2018, se casó en Cartagena

Pese a que la pareja recibió varios comentarios positivos tras la celebración, hubo quienes cuestionaron el sitio en el que se llevó a cabo la boda, calificando como “contradictorio” el hecho de que representara a Barranquilla en su icónico Carnaval, pero no eligiera esta ciudad para festejar este importante paso en su vida con Cepeda.

“Es contradictorio siendo ex reina del carnaval y con tremendo show de carnaval porque no se casó aquí en Barranquilla”, comentó uno de los internautas. Sin embargo, la mayoría se enfocó en elogiar su espectacular vestido y destacar el estilo carnavalero de su boda que no pasó desapercibido en las calles de Cartagena.