Revelan el verdadero estado de salud del acordeonero de Carlos Vives, Egidio Cuadrado

“Primer gasto de la nación”: el actor Julio César Herrera no se guardó las críticas por los pagos de Verónica Alcocer

Contexto: “Primer gasto de la nación”: el actor Julio César Herrera no se guardó las críticas por los pagos de Verónica Alcocer

“En el nombre de Dios tenemos Egidio Cuadrado por muchos años, anímicamente está bien, come divinamente, lo único que no queremos es que hable mucho porque se fatiga. Por eso yo estoy al frente de todo, les quería dar un parte de tranquilidad a sus seguidores sobre su salud, así que les digo que no se preocupen que él está bien, y les agradezco tantas muestras de cariño”, puntualizó Fanny Maldonado al mismo medio.