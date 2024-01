Lina Tejeiro destapó “fuerte conflicto” que la dejó por fuera de ‘La casa de los famosos’: “Me dio duro”

Lina Tejeiro, poco a poco, se convirtió en una de las actrices más comentadas de las redes sociales, debido a todos los contenidos que subió a sus cuentas personales a lo largo del tiempo. La artista, además de las plataformas digitales, cautivó con su talento en la pantalla chica, dándoles vida a personajes especiales y recordados por muchos televidentes.

Su trayectoria en los medios de comunicación ayudó a que millones de personas conectaran con su personalidad, su carácter y su estilo, logrando congeniar con su parte más emocional y real. Paso a paso reunió a una fuerte comunidad en Instagram, donde suele contar parte de sus rutinas, sus proyectos, sus amores y los integrantes de su familia.

Lina Tejeiro supera los 10 millones de seguidores en Instagram, lo que la convierte en una de las colombianas con más fanáticos en esta red social. | Foto: Instagram: @linatejeiro

Sin embargo, recientemente, Lina Tejeiro llamó la atención con una serie de contenidos en los que revelaba un detalle que pocos conocían, relacionado con su vida profesional. La colombiana realizó una dinámica de preguntas y respuestas, donde terminó soltando una particular verdad.

Según se apreció, la actriz aprovechó una actividad en las plataformas digitales para comentar un poco de sus planes en los medios, destapando una verdad que pocos se imaginaron. La creadora de contenido hizo referencia a un tema muy sonado en este instante en Colombia, confirmando especulaciones que rondaban en redes sociales.

Lina Tejeiro no dudó en abrir su corazón, sincerándose sobre una pregunta que le estaban haciendo con respecto a un reality que sería estrenado en la televisión nacional. La famosa fue contundente y terminó dando un vistazo a un momento complejo que la alejó de un proyecto.

Lina Tejeiro reveló si estará en ‘La casa de los famosos’

De acuerdo con lo que quedó registrado en la cuenta oficial de Instagram de Lina Tejeiro, una persona utilizó la casilla de preguntas para indagar sobre la posible participación de la actriz en el formato La casa de los famosos Colombia. La empresaria no lo pensó dos veces y plasmó su respuesta, detallando algo más de fondo.

La actriz sigue generando reacciones con sus videos. Foto: Instagram @linatejeiro. | Foto: Foto: Instagram @linatejeiro.

En el video, la colombiana aclaró que no estará en la primera edición del país, pero sí estuvo a un paso de entrar en La casa de los famosos de Telemundo, cuando ya estaba preparándose para internarse en este lugar, su perrita murió y esto le causó un conflicto emocional muy grande.

“Yo iba a ir a ‘La casa de los famosos’ que hace Telemundo, y tenía que viajar ahorita, a finales de enero, para internarme. Pero, en medio de todo este proceso, cuando ya tenía decidido que iba, Frida murió”, señaló en el clip.

“Me dio tan duro este duelo, empecé a tener ansiedad y un conflicto emocional tan fuerte, que decidí desistir de la idea y no fui porque no me sentía estable para estar en una casa encerrada, uno, dos, tres, cuatro meses, sin saber de mi familia, de mis perros, sin saber de nadie”, agregó, reflejando el dolor que le causó.

Es importante recordar que Lina Tejeiro sufrió bastante con la muerte de su mascota, al punto que se alejó por un tiempo de las plataformas digitales. En los mensajes que utilizó para reflejar esta tristeza, despidió a su amiga y guardó un emotivo recuerdo en el corazón.

Lina Tejeiro y su perrita Frida. | Foto: Instagram Lina Tejeiro

“Entender la vida es difícil y entenderla sin ti será un proceso aún más difícil. Te me fuiste y aún no entiendo por qué todo fue tan de repente. Tengo mi corazón hecho pedacitos. Extrañaré todos esos besitos que me dabas sin cansancio, tu locura y tus ojitos llenos de amor”, indicó.