Ejemplo de perseverancia: joven llegó a ‘La voz kids’ después de 7 años de intentar hacer parte del concurso

Desde el pasado 9 de enero La voz kids tiene encantados a los televidentes, quienes cada noche se conectan por el Canal Caracol para no perderse ninguno de sus capítulos. De esta manera, logran conocer esos nuevos y prometedores talentos de los más pequeños que despiertan alegría, ternura y emoción.

Fueron siete años de intentar hacer parte del concurso

La menor llegó al diamante interpretando la canción Can’t help falling in love, logrando cautivar con su talento en poco tiempo a la artista caleña Greeicy Rendón y al cantautor mexicano Aleks Syntek. Sin embargo, antes de pasar a la tarima contó tras bambalinas en diálogo con el presentador Iván Lalinde que se encontraba muy emocionada de llegar al concurso porque desde hace aproximadamente siete años estaba intentando hacer parte de este formato.

“Mi mamá me inscribió, pero no había pasado hasta que por fin se me dio la oportunidad”, dijo. Luego, confesó que llegó a pensar que le tocaría presentarse en La voz senior, un espacio que, a diferencia de este formato infantil, se enfoca en buscar a los adultos mayores con dotes vocales que quieran cumplir su sueño de exponer sus habilidades artísticas en público.