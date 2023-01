Jennifer Aniston cuenta el difícil proceso por el que ha tenido que pasar para quedar en embarazo

La estadounidense de 53 años ha decidido contar sobre los procesos que ha tenido que pasar para poder ser madre, y aunque no suele hablar mucho de su vida privada, esta vez ella mismo despejó los rumores sobre un embarazo.

Según ella, a su edad ya no tiene nada que esconder y por eso contó que ha tenido situaciones muy difíciles y tristes. “Todos esos años y años de especulación fueron realmente difíciles. Estaba sometiéndome a un proceso de fecundación in vitro, bebiendo tés chinos, lo que fuera, estaba intentándolo todo”, contó la actriz en una entrevista para el medio de comunicación Allure.

“Habría dado cualquier cosa si alguien me hubiera dicho: ‘Congela tus óvulos. Hazte un favor’. Pero, simplemente, no lo piensas. Así que aquí estoy. El barco ha zarpado”, explicó Aniston sobre su proceso para poder quedar embarazada.

También reveló su lucha contra la infertilidad, la cual había estado tratando de ocultar, pero de la que ahora ha decidido hablar. “El mundo crea narrativas que no son ciertas, así que también podría decir la verdad. Siento que estoy saliendo de la hibernación. No tengo nada que ocultar”.

Jennifer Aniston sostuvo que los rumores sobre su separación con el actor Brad Pitt no tuvo nada que ver con que ella no pudiera tener hijos, “todo era una absoluta mentira”. Además, aseguró que ella no había puesto su carrera por encima de tener hijos como muchas veces se había dicho.

“Ese relato de que yo era simplemente egoísta, y de que solo me importaba mi carrera... Dios no permita que una mujer tenga éxito y no tenga un hijo”.

Finalmente, la actriz dijo que le gustaría volver a estar en una relación y tener a alguien para poder llegar a casa y contarle cómo estuvo su día.

Jennifer Aniston y Brad Pitt, de nuevo en líos legales

Un nuevo episodio se da mientras que la relación entre Brad Pitt y Angelina Jolie se encuentra en su punto más bajo. Mientras siguen luchando en los tribunales en medio de su divorcio, Brad ha conseguido molestar a su otra exesposa, la famosísima Jennifer Aniston.

En ese sentido, se dio a conocer que Brad Pitt está planeando vender su compañía de producción Plan B, la cual creó con la actriz de Friends, lo que ha hecho que ella exija una parte de los beneficios, generando un nuevo pleito para ambos.

“No se trata solo de dinero. En lo que respecta a Jenn, lo que le da la mayor importancia es el principio. La cuestión es que ella fue cocreadora y fundadora de Plan B, y aunque técnicamente pasó a manos de Brad, no ha tenido nada parecido al crédito que merecía por haberla construido desde el principio, además de actuar como consultora de facto durante muchos años cuando Brad necesitaba rebotar ideas para proyectos o hacer grandes inversiones o decisiones de negocios”, dijo una persona allegada a la relación comercial de las dos estrellas de Hollywood.

Cabe destacar que dicha empresa fue fundada en noviembre de 2001 por Brad y Jenn, así como por el productor Brad Grey, Plan B ha estrenado películas como ‘The Departed’, ‘12 Years A Slave’ y ‘Moonlight’, todas ellas ganadoras del Óscar a la mejor película.

Es importante recordar que en 2005, tras la separación de la antigua pareja de oro de Hollywood, Brad, de 58 años, se convirtió en el único propietario de la empresa. Y aunque Jennifer, de 53 años, estaba contenta con la decisión en ese momento, ahora que Plan B ha recibido aparentemente numerosas ofertas de mucho dinero, está buscando una compensación.