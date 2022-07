Jennifer López reveló que tuvo graves problemas de salud: “Me creía invencible”

Jennifer López es uno de los personajes de la farándula internacional más populares en todo el mundo. La actriz, cantautora, bailarina, productora, diseñadora y empresaria estadounidense actualmente tiene 52 años y sigue en el foco de los medios gracias a su exitosa carrera.

En esta ocasión, la artista ha vuelto a ser noticia a raíz de la impactante revelación que hizo a través de su boletín On the JLo. Y es que aunque muchos distinguen su nombre y su rostro, pocos conocen la historia detrás de su éxito, aquellos detalles que formaron los cimientos de su carrera y que hoy reposan en sus memorias.

Sin embargo, JLo decidió sincerarse sobre sus problemas, por lo que publicó un comunicado donde reseña algunos de los momentos más retadores que tuvo hace varios años, cuando su carrera comenzaba a tomar impulso.

“Hubo una época en la que dormía de tres a cinco horas cada noche. Estaba todo el día en el plató y toda la noche en el estudio, y los fines de semana hacía giras promocionales y grababa videos. Tenía poco más de 20 años y me creía invencible”, relató la superestrella.

Sin embargo, llegó un punto en que no pudo más. Un día, sentada en su caravana, todos sus problemas se juntaron: el cansancio, el estrés y la falta de sueño formaron una gran ola que amenazaba con derrumbarla. De hecho, JLo contó cómo llegó a sentirse bloqueada cuando pensaba en la cantidad de cosas que debía hacer en un solo día.

“No podía ver con claridad. Los síntomas físicos comenzaron a asustarme y el miedo se agravó. Ahora sé que fue un ataque de pánico clásico provocado por el agotamiento, pero en aquel momento nunca había escuchado ese término”, expresó la artista.

“No estás loca”

La también empresaria reseñó una experiencia que todavía recuerda con asombro. Su guardia de seguridad la llevó al médico. En ese momento, JLo estaba paralizada, solo hasta llegar al centro de emergencias recuperó el habla.

“Le pregunté al médico si me estaba volviendo loca. Me dijo: ‘No, no estás loca... necesitas dormir de siete a nueve horas cada noche, no bebas cafeína y asegúrate de hacer ejercicio si vas a tener este ritmo de trabajo’”, indicó la artista en el escrito.

Sus responsabilidades laborales la estaban agobiando. Con aquel episodio de pánico, JLo había llegado a su límite, y fue entonces cuando reflexionó sobre lo que estaba pasando en su vida. “Me di cuenta de lo grave que podía ser ignorar las necesidades de mi cuerpo y mi mente”, comentó.

En ese sentido, la artista se dio cuenta de que no podía continuar con ese frenético ritmo, o al menos no sin atender al urgente llamado que le estaban haciendo su cuerpo y mente. Posteriormente, comenzó a adoptar nuevos hábitos con el objetivo de alejarse de aquellos riesgos que amenazaban su salud física y mental.

Actualmente, Jennifer López sigue siendo una de las artistas más importantes en todo el mundo. En la red social Instagram, por ejemplo, cuenta con una comunidad de 217 millones de seguidores y continuamente publica contenido referente a su carrera y estilo de vida.

Así mismo, JLo recomienda a sus seguidores mantener un estilo de vida saludable, priorizando aquellos factores que benefician la sensación de bienestar y contribuyen a preservar una buena salud a nivel general.

Su imagen también se mantiene llena de vitalidad, por lo que su belleza es un tema que no pasa desapercibido entre sus fanáticos. En consecuencia, es común leer cientos de comentarios positivos en todas sus publicaciones, al mismo tiempo que elogios relacionados con sus facetas como actriz, cantante y empresaria.