Jéssica Cediel se mostró sin filtros y reveló su rostro real

Jéssica Cediel lleva muchos años alegrando a los televidentes colombianos y extranjeros. La presentadora comenzó siendo el rostro protagonista de varios formatos en nuestro país, pero tiempo después decidió emprender en Estados Unidos y allí también ha conseguido proyectos importantes.

En la actualidad, la famosa también es empresaria y hasta creadora de contenido en redes sociales. Y es que siempre está pendiente de sus seguidores en la web y les está contando constantemente acerca de su vida.

Precisamente, la presentadora dio de qué hablar en las últimas horas a través de sus redes, luego de que se mostrara sin filtros.

Lo hizo para contarles a sus seguidores que tenía una alergia, al parecer, por algo que se había comido.

“Obvio, ustedes saben que tengo manchas, ahora es que se vayan a alarmar por las manchas. Las manchas son normales, pero miren, ¿ven todas las pepitas rojas? Imagínense, no sé si alcanzan a ver todos esos punticos. Tengo como una alergia, vean, nosotros le llamamos en Colombia un sarpullido. No sé qué me pasó, mi maquilladora me dijo que, de pronto, fue algo que me comí porque estoy así desde el sábado. ¡'Parce’, tengo la cara llena de sarpullido! Esas son cosas que solo le pasan al ‘Chavo del 8′ y a Jéssica Cediel”.

Sin embargo, este fue el pretexto para asegurar que se sentía muy cómoda mostrándose tal cual es.

“Somos humanos imperfectos y eso nos hace especiales. Me amo, me respeto y agradezco cada pedacito de mi corazón”.

Cabe mencionar que en el pasado Jéssica se había referido a su rostro y a un problema que le había generado algunos problemas de autoestima durante años. No obstante, también se destapó asegurando que poco a poco había aprendido a amarse a sí misma.

Jéssica Cediel tiene más de diez millones de seguidores en Instagram. | Foto: Foto: Instagram @jessicacedielnet.

“Tengo melasma y por eso siempre va a estar así. A veces no se notan cuando me las tapó con maquillaje, pero hoy, por ejemplo, no me las quise tapar. Puede que mejoren un poco con algunas cremas o tratamientos faciales, pero siempre van a estar, porque soy así”.

La famosa agregó que: “Y si tomo el sol, como lo he hecho estos dos fines de semana, se van a marcar aún más. Así me muestro y me encanta ser abierta con el tema porque del otro lado del teléfono he leído miles de casos de mujeres que les pasa igual y se sienten mal y no debe ser así. Y eso no debe ser una inseguridad”.

La famosa no teme mostrar su rostro con imperfecciones, lo que ha sido aplaudido por muchos. | Foto: Foto: Instagram @jessicacedielnet

En los últimos años la presentadora también ha sido tema de conversación debido a los biopolímeros. Y es que fue una de las primeras famosas colombianas en anunciar que tenía esta peligrosa sustancia en su cuerpo.

Luego de esto, Cediel ha tenido que pasar por varias intervenciones quirúrgicas, las cuales han sido dolorosas y de recuperación lenta.

Hace un tiempo, en una entrevista con RCN, la famosa reveló cómo se había enterado de que tenía biopolímeros en su organismo:

“Yo caí en cuenta porque tuve una migración a la zona lumbar, literal tenía un bulto en mi espalda que no venía conmigo de fábrica. Yo estaba trabajando en Cuba en un catálogo de vestidos de baño y ropa interior, ese bulto era demasiado protuberante y se notaba. Cuando tú lo agarrabas era duro, era raro, pero en mi inocencia yo pensaba que era grasa”.

Jéssica Cediel fue una de las primeras colombianas en referirse al peligro de los biopolímeros. | Foto: Foto: Instagram @jessicacedielnet