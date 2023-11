Jhonny Rivera se sometió a un procedimiento estético para estirar la piel de su rostro

El retoque estético de Jhonny Rivera

Jhonny se sinceró con sus seguidores y mostró cómo le quedaron los ojos después del tratamiento estético al que se sometió. A pesar de que no se trató de una intervención quirúrgica, tuvo que tener contacto con un láser, el cual le generó ese tipo de respuesta en esa zona específica del cuerpo, sin embargo, desaparecerá progresivamente con el paso de los días.

“He estado en un reto superdisciplinado con doña Patricia de ‘Adelgace a lo pobre’, le metí mucha disciplina, entonces bajé 4 kilos, y es normal, como la piel es grasita, pues la piel se estira, entonces me recomendaron una cosa para reafirmar un poquito la piel para levantarla. No es cirugía, nada, nada, es una cosa con láser, entonces eso fue lo que me hice”, explico el cantante en un primer momento.