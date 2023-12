¿Jim Velásquez es un mantenido? Alina Lozano se cansó de las especulaciones y destapó la verdad

¿La actriz mantiene a su esposo?

Uno de los temas que más ha llamado la atención es acerca de los supuestos rumores que señalan que la actriz mantiene económicamente a su esposo, por lo que este último es calificado como un “mantenido”. La escritora no aguantó más y por medio de un video despejó esta duda.

“Sí, sí, lo mantengo y lo digo así, mirándote a los ojos, no me arrepiento de nada. Sí, lo mantengo contento, lo mantengo creando, lo mantengo conmigo feliz, lo mantengo en proyectos, lo mantengo y nos mantenemos los dos amándonos”, señaló.

No obstante, la actriz dejó en claro que cuando se trata del tema económico, ella no mantiene a su esposo, ya que no cuenta con los suficientes recursos financieros para ello.