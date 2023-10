Jorge Rausch no aguantó la actitud de Daniela Tapia en un reto y así le respondió

Inicialmente, la actriz no le vio problema al plato, sin embargo, a medida que iba avanzando la prueba las cosas se le fueron complicando. A pesar de contar con la ayuda del chef Rausch, a Daniela le costó trabajo organizarse y le iba quedando grande la preparación de los raviolis, pues nunca había hecho esta receta partiendo de ceros.

“No le voy a contestar cada bobada que me pregunta”, dijo Jorge Rausch con un tono de voz alto y fuerte.

El jurado se vio un poco alterado, sin embargo, luego presionó a Daniela para que terminara la preparación de su plato y que no perdiera el tiempo.

Pero infortunadamente la buena vibra no le duró mucho, pues a criterio de los invitados y de los chefs su plato fue el que obtuvo menos puntaje, lo que la pone en una situación de desventaja frente a sus compañeros.

“Siento, primero, porque ellos vienen siendo amigos desde hace un tiempo, y a lo mejor también porque valoran la cocina. A lo mejor ellos han tenido en cuenta que no he sido la mejor cocinera y que no estoy al nivel de ellos”.