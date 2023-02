El actor confesó que ya hizo todo lo pertinente para no volver a ser papá.

Juan Pablo Raba “cerró la fábrica” y afirma que no tendrá más hijos

El actor Juan Pablo Raba es uno de los intérpretes colombianos con más proyección internacional en los últimos años, pues ha alcanzado varios éxitos desde que se radicó en Los Ángeles, Estados Unidos, haciéndose a papeles principales y relevantes en series y películas internacionales como Narcos, Agents of S.H.I.E.L.D., Six y Peppermint, junto a la actriz de Hollywood Jennifer Garner.

Esto lo ha catapultado como uno de los actores apetecidos por varias productoras estadounidenses, en las que el bogotano ha podido explorar diferentes roles, más que todo en producciones de acción, y que le ha hecho moverse en varias ocasiones de lugar de residencia en Estados Unidos, donde vive junto a su esposa, la presentadora Mónica Fonseca, y sus dos hijos: Joaquín y Josephine.

Juan Pablo vive con su esposa Mónica Fonseca y sus hijos Joaquín y Josephine. Foto: Instagram @juanpabloraba. - Foto: Foto: Instagram @juanpabloraba.

Puede que el actor esté en el mejor momento de su carrera y aún tenga mucho camino por recorrer junto a grandes estrellas del cine y la televisión mundial, pero tal como le confesó al programa de chismes Lo sé todo, el mejor rol para él y el que más le gusta interpretar es el de papá, pues la vida en familia y su cotidianidad particular le generan una satisfacción difícil de explicar.

Juan Pablo Raba actuó junto a Liam Neeson en la cinta 'El protector'.

“A mí me encanta, con todos sus vaivenes y sus altos y bajos, es algo que disfruto mucho, es el papel de papá, esposo, familia el que más me gusta”, declaró desde su residencia en el país norteamericano, donde también confesó el gran amor y admiración que siente por su esposa Mónica. “Mon es una gran compañera, ya vamos para 12 años de matrimonio y realmente, pues como siempre y en todas las relaciones, con altos y bajos, con momentos, no sé si difíciles sea la palabra, tal vez simplemente situaciones en las que hay que trabajar un poco más”, añadió el actor.

Ahora, sobre la paternidad, Juan Pablo dejó muy claro que su familia ya llegó a su número límite y junto con su esposa tomaron una importante decisión al respecto. “No, no, no, ya. Hace ya un par de años que tuve mi vasectomía. Es algo que conversamos con Moni y después de investigar, es mucho más sencillo para un hombre hacer una vasectomía que el mismo procedimiento para una mujer, así que ya decidimos cerrar la fábrica”, afirmó el bogotano.

Juan Pablo no se devuelve a Colombia

Raba también habló sobre su estadía en Estados Unidos y cómo concibe su país natal, Colombia, luego de ya muchos años viviendo en el extranjero. “Yo me adapto muy fácil a cualquier lugar al que vaya… Hay cosas que me hacen falta de Colombia, claro, mi familia, mis amigos del colegio, mi mejor amigo, las montañas, siempre va a haber cosas que hacen falta, pero también creo que uno tiene que llegar y hacer hogar donde uno esté, porque así es la vida… De nada sirve llegar a otro país y permanentemente estar pensando en lo que te hace falta”, dijo Juan Pablo.

Además, el actor sabe que tiene que manejar mucho el sentimiento de la nostalgia, que él mismo sabe cómo dejar atrás y llevar su mente y su cuerpo a nuevas aventuras en tierras foráneas. “No hay necesidad de regresar (a Colombia), disfruto mucho cuando voy, pero también lo hago en cualquier lugar en el que hemos vivido”, aclaró Juan Pablo.

El actor también enfoca su tiempo libre en su fortalecimiento físico y espiritual. Foto: Instagram @juanpabloraba. - Foto: Foto: Instagram @juanpabloraba.

Por el momento el actor sigue moviéndose en Hollywood para hacer lo que más ama: actuar, y en su vida privada tiene un proyecto especial que se llama el Cold Plunge, que se trata de tomar baños en una bañera especial con agua a una baja temperatura, para generar diversos beneficios en el cuerpo, todo porque el bogotano perdió a su abuelo, su padre y su tío por afecciones cardíacas que iniciaron cuando llegaron a los 50 años, asunto que él quiere evitar a toda costa.