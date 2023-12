Juanes habló en exclusiva con SEMANA sobre la gira con la que recorrerá el país en 2024: “Estoy en la mejor versión de mí mismo”

En el vibrante universo de la música latina, hay nombres que resplandecen con luz propia, y entre ellos destaca la figura inconfundible de Juanes. Con una carrera que abarca ya tres décadas y un legado que ha dejado huella en la escena musical internacional, el cantante colombiano se erige como un verdadero embajador de la cultura latina y un ícono que ha trascendido fronteras con su talento y autenticidad.

Juanes realizará en 2024 una gira por Estados Unidos y Colombia para promover su más reciente álbum 'Vida cotidiana'. | Foto: afp

SEMANA habló con el artista paisa sobre un tour que tiene felices a sus seguidores en el país: ‘Juan es Colombia’, que llegará a las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín, Pereira y Bucaramanga, y con el que promoverá su más reciente álbum de estudio, Vida Cotidiana.

SEMANA: ¿Cómo describe la experiencia de regresar a ciudades que visitó al comienzo de su carrera con esta gira?

Juanes: Es increíble, ya que fue hace muchos años cuando comencé mi carrera musical y salí de Medellín por primera vez. Recuerdo haber visitado Pereira, Cali y Bogotá en ese entonces. Ahora, tengo la oportunidad de volver a recorrer esas ciudades, incluida Bucaramanga, que hace años no voy, pero es algo supremamente importante y definitivo para mí. Me encuentro en el mejor momento de mi vida y carrera, tanto personalmente como en el escenario, tocando la guitarra y cantando. Siento que estoy en la mejor versión de mí mismo en este momento, y estoy muy feliz de poder compartir esta etapa con el público.

SEMANA: Inicia el 2024 con una gira por Estados Unidos ¿El show que trae a Colombia será el mismo o tiene cambios?

Juanes: Creo que hay algunos cambios, pero en general, es como la misma estructura. Obviamente, vamos a realizar una gira muy extensa por Estados Unidos, lo que nos permitirá tener toda la maquinaria aceitada para ofrecer un espectáculo impresionante en Colombia. Estamos muy contentos, especialmente yo, al regresar a mi Colombia, ya que es un lugar muy importante para mí. Hace muchos años que no realizo esa gira por las ciudades del país, por lo que estamos muy emocionados. Sin embargo, es obvio que en Colombia el repertorio puede variar un poco.

"Se trata de un recorrido a lo largo de toda mi carrera. Cubrirá aspectos que van desde mis inicios hasta los proyectos más recientes, incluyendo no solo mi música como solista, sino también otros aspectos como Ekhymosis", cuenta Juanes. (Photo by Borja B. Hojas/Getty Images) | Foto: Getty Images

SEMANA: ¿Qué canciones va a traer para ‘Juan es Colombia?

Juanes: Se trata de un recorrido a lo largo de toda mi carrera. Cubrirá aspectos que van desde mis inicios hasta los proyectos más recientes, incluyendo no solo mi música como solista, sino también otros aspectos como Ekhymosis. Creo sinceramente que lo que busco es que la gente disfrute de una fiesta increíble de principio a fin. Siempre nos hemos preocupado por lograr que todo sea impecable, desde el diseño de luz hasta el sonido. Queremos que la experiencia sea como asistir a un espectáculo de rock, pero con elementos también de la rica música colombiana. En resumen, deseamos que todos disfruten al máximo.

SEMANA: ¿Cómo se siente al ver en sus conciertos a gente que no habla español cantando cada una de las canciones?

Juanes: Me llena de emoción, sinceramente, recordar la increíble gira por Europa que realizamos este verano. Puedo decir que ha sido una de las giras más impactantes que hemos tenido en muchos años. Hay un público latino, por supuesto, pero también hay una audiencia local. La combinación de ambas es hermosa. Creo que, ¿cómo decirlo?, hay algo especial. No sé si lo has experimentado, pero el español está expandiéndose de alguna manera. Quizás sea gracias a las plataformas digitales o no sé qué, pero en general, la música en español y el idioma en sí están creciendo cada día más. Esto me llena de alegría y orgullo, saber que esto es posible y que nadie puede desconectarse de alguna manera. La gente se ha conectado con la cultura latina en algún momento de sus vidas, ya sea casándose con alguien de aquí, viajando por Latinoamérica o guardando recuerdos. No sé, hay muchas razones por las que asisten a nuestros conciertos, pero de todas formas es genial ver que trasciende. A pesar de los dos años que han pasado, esto sigue sucediendo y cada vez es más emocionante.

SEMANA: Muchos artistas están dando un dress code para sus conciertos. ¿Le gustaría implementar esto en Colombia?

Juanes: Realmente, creo que cada persona tiene la libertad de elegir cómo quiere vestirse. Yo, por ejemplo, estudié diseño industrial en la universidad y me especialicé en moda, ya que es un tema que me apasiona. Personalmente, considero que es muy importante que las personas puedan expresarse a través de su estilo. ¿Con qué ropa se sienten más cómodas? En mi caso, me gusta vestirme con una camisa negra y jeans; es una combinación que me encanta. Siento que es una manera de expresar mi estilo en un día normal y cotidiano. Pero al final del día, creo que cada persona tiene el derecho de vestirse como quiera, sin importar lo que piensen los demás.

SEMANA: tras más de 30 años de carrera, en algún momento ¿ha pensado en retirarse de la música?

Juanes: Bueno, obviamente, hay momentos en los que siento cansancio mental y confusión. Sin embargo, creo que no podría superar algo que me genere más emoción que la música. Para mí, eso es fundamental. Creo que seguiré haciendo música hasta que Dios lo disponga. ¿Y cuándo será eso? Bueno, miro a artistas como Juan Luis Guerra o Jagger, pero esos artistas que continúan tocando y ofreciendo espectáculos, eso es lo que me inspira. Si el público me lo permite, es lo que quiero. Quisiera seguir haciendo eso, lo que realmente deseo.

"Es un espectáculo muy potente, lleno de energía. No sé, hemos viajado por todo el mundo, hemos tenido muchas experiencias. Hemos aprendido de todas esas experiencias a lo largo de todos esos años. Creo que va a ser un espectáculo realmente único, que no se pueden perder", asegura Juanes. (Photo by Jeff Kravitz/FilmMagic) | Foto: FilmMagic

SEMANA: ¿Por qué las personas deben ir a ‘Juan es Colombia’?