Julián Arango vuelve a ser un villano paisa en la TV, pero esta vez cambia la maldad por la envidia, en ‘Rigo’: entrevista SEMANA

Julián Arango es uno de los actores más versátiles y talentosos del país. Desde un diseñador gay divo y egocéntrico en Yo soy Betty, la fea , hasta un sicario peligroso y no tan astuto en El cartel de los sapos , el bogotano ha demostrado una habilidad innata para darles vida a hombres diferentes. Estos siempre tienen algo que contar, usualmente están del lado de los “malos del paseo” y es una constante que sus roles tengan el rótulo de villanos.

Su más reciente personaje no es la excepción, dejando claro que mantiene un tono muy adecuado para la novela en la que se desenvuelve y que va a la perfección con el resto de personajes, que da luces de una historia muy bien escrita y producida.

Además, es un elenco de actores de primera que no solo logran llevar a cabo una ficción basada en la vida de un hombre de la vida real, sino que logran tener una compenetración perfecta que hasta los convierte en familia.

SEMANA : Otra vez de villano y paisa, pero en un rol muy diferente a los que has interpretado con estas características…

JULIÁN ARANGO (J.A.): Sí, ojalá, porque esa es la preocupación, uno volver a ser paisa y caer en esos momentos… Tenía una cosa muy buena y era que con este personaje me ayudaba la parte de la envidia, de vivir pendiente de los demás, como que me hizo ponerlo en un lugar distinto a los demás villanos paisas.

J.A.: Me acuerdo que cuando estaba en el colegio había un tipo así, que era el que tenía la plata, entonces era el de la finca, el de todo y todo el mundo tenía que estar a su servicio… Y era muy envidioso. Él no jugaba fútbol y, como yo jugaba bien, él se compró el balón más caro, las medias, el uniforme del Real Madrid, que en esa época era de mandarlo traer… Y era de ‘no presto el balón’, una persona envidiosa… Me acordé de eso y todo lo compraba con plata, entonces Evaristo está inspirado en este personaje.