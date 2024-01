Juliana Galvis, tras subir foto llorando, soltó desgarrador mensaje por luto que vive: “necesitamos tocar fondo”

“Nuestra primera y última foto juntas. Aún no puedo asimilarlo, no tengo palabras. Solo puedo agradecerte por todo lo que hiciste por mí, mamá. Buen viaje. Descansa en paz. Te llevaremos en el corazón por siempre”, escribió Juliana Galvis en una publicación que realizó, recopilando imágenes con su madre.

“Transitar por la tristeza y por el dolor no está mal, llorar, dejar todo, olvidarte del mundo, parar, dormir, no querer levantarte, ser egoísta y pensar solo en ti, alejarte, ensimismarte, no hablar, volver a llorar, no entender, sentir rabia, buscar culpables, confundirse, vivir el duelo de la pérdida (el que sea, como quieras vivirlo) no está mal”, escribió en el post.