¿Se notan?, estos son los tratamientos que se ha realizado Juliana Galvis de MasterChef para verse más joven

“Queridos, ustedes saben que no tengo filtro y que cuento siempre lo que me hago”, aclaró la también presentadora antes de explicar a fondo el procedimiento que se estaba realizando.

Juliana es conocida por tener una de las pieles más bellas del país, y no es para menos, pues a lo largo de su vida se ha encargado de cuidarla con productos de calidad e implementando una poderosa rutina de skincare , la cual permite que su rostro irradie juventud y resalte entre las demás.

“A mí me fascinaron los resultados, no me hinché”, asegura la mujer de 41 años de edad.