Jurado de ‘Yo me llamo’ reveló la millonada que perdió en estafa: “estoy quebrado”

Jairo Martínez revela que está en quiebra

“Yo estoy quebrado, estoy embargado. Me tumbaron seiscientos millones de pesos en Medellín con unas criptomonedas. La verdad es que compa, desde la pandemia, mi trabajo en Telecaribe, mi trabajo con RCN (terminó)”, expresó el recordado jurado de Yo me llamo .

Adicionalmente, aprovechó para hablar de lo difícil que ha sido poder acceder a alguna oferta de trabajo, cuando manifestó: “Yo no he podido engancharme de nuevo. El año pasado tuvimos un gerente temporal en Telecaribe que me bajó el sueldo a la mitad. Yo he pasado en el último año por situaciones económicas que nunca había pasado en mi vida”.