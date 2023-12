Karol G, de los escenarios a los sets de grabación; así fue el debut como actriz de la Bichota junto a Sofía Vergara

Griselda. Sofia Vergara as Griselda in episode 101 of Griselda. Cr. Courtesy of Netflix © 2023 | Foto: COURTESY OF NETFLIX

La actriz explicó que a pesar de las complejidades del personaje no le asustaba su transformación física y dejar a un lado su estampa de latina sexy, ya que Blanco no es ampliamente reconocida por el público: “No me parezco nada a Griselda Blanco, pero eso no me dio miedo porque desde el comienzo tuve muy claro que ella (Griselda) no es una persona que la gente reconozca fácilmente”, indicó la barranquillera para la Revista Vogue México.