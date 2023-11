Koral Costa, esposa de Omar Murillo, fue atacada por mujer que le pidió una foto e intentó robarla

Los ladrones siguen generando temor entre los ciudadanos de bien. En varias regiones de Colombia, los atracos a mano armada se han convertido en una problemática que genera zozobra y temor entre las personas que son abordadas a cualquier hora del día, sin importar la zona.

En ocasiones, algunos atracos terminan dejando heridas o hasta fallecidas a las personas, tras ser atacadas por los delincuente con armas blancas o de fuego.

A propósito, este lunes, 27 de noviembre, Koral Costa, esposa del actor Omar Murillo, publicó un video a través de su cuenta en Instagram denunciando haber sido atacada por una mujer que, inicialmente, le pidió una foto y luego intentó robarla.

Koral Costa, junto a su esposo Omar Murillo | Foto: Instagram: @koralladiva

De acuerdo con la cantante e influencer, el hecho ocurrió hace ocho días y solo hasta ahora decidió narrar lo acontecido.

“Yo voy caminando y se me acerca una persona y me dice que le regale una foto. Cuando se termina de tomar la foto conmigo, me dice gracias. Yo le digo, de nada. La persona se devuelve y me dice ‘deme lo que tiene en el bolso’ y yo le dije ‘cómo así'. Yo me reí porque no entendía, yo pensé que era una broma. ‘Entrégueme lo que tiene en el bolso’ - le dijo la ladrona-, y yo le dije ‘yo no llevo nada’”, contó Costa bastante afectada, en el video publicado este viernes, 27 de noviembre.

Koral Costa es de las influenciadoras más reconocidas en Colombia. | Foto: Instagram @koralladiva

Tras resistirse, la ladrona no dudó en herirla con sus uñas en uno de sus brazos y luego correr.

“Sentí que la uña penetra y me hace esto”, dijo la influencer, mientras mostraba la herida que le dejó la mujer tras atacarla, sin especificar en qué ciudad aconteció todo.

Sin embargo, en otra historia publicada este lunes a través de Instagram, Costa dijo que transcurridos ocho días, la recuperación de la herida ha sido satisfactoria. Pidió a sus seguidores no juzgarla por no haber actuado para que no le hubieran hecho daño.

“No es lo mismo tu decirlo desde acá -desde un celular- a tu vivir el momento. Hay que entender que la persona me entierra la uña y sale a correr. Entonces hay primero que mirar cómo son las cosas, cómo las vive uno y no juzgar”, dijo Acosta.

Vale recordar que a finales del mes de julio, Acosta reveló a sus seguidores que estaba libre de biopolímeros en sus labios y hasta mostró su cirugía en redes.

“Llegó el gran día de retirar los biopolímeros en mis labios. Fueron días de ansiedad y llanto. Me recriminé tanto, me juzgué, le pedí perdón a Dios, recibí ‘bullying’, malos tratos, burlas, pero nadie sabía lo que en mí vivía. Solo Dios y mi familia… Muchas personas lo ven fácil, pero no es así. Es un proceso mental, psicológico, acompañada de Dios. Busqué y busqué un cirujano de los mejores y llegó mi doctora Lina Valero, dueña cirujana y científica de la Clínica Font, a cambiarme la vida. A su equipo, anestesiólogo, enfermeras y a mi bella Mónica”, detalló la famosa en el video que publicó, en ese entonces, en su cuenta oficial de Instagram.