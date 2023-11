Juan Pablo Raba identifica a ladrones que lo golpearon en frente de sus hijos y contó que tenían varios acentos

Un nuevo caso de inseguridad se presentó el fin de semana pasado en Bogotá, luego de que el actor Juan Pablo Raba revelara que fue víctima de un fuerte hurto en los cerros orientales de la cuidad, mientras hacía senderismo en compañía de sus dos hijos, Joaquín y Josefina.

“Hola, hola, tal vez esta es la historia que uno no quisiera poner, pero bueno, me asaltaron, estaba con mis hijos en la montaña, estaba caminando, y cinco personas nos asaltaron. Me quitaron el teléfono, el reloj y mis alianzas de matrimonio. Estamos bien, afortunadamente”, manifestó en Instagram.

El artista, de igual manera, habló este martes en exclusiva con Vicky en Semana y relató cómo fueron los angustiantes momentos que vivió junto a los pequeños, de 11 y cinco años de edad.

Pese a que no quiso ahondar mucho en ese tema, el bogotano aseguró que los ladrones que lo atacaron eran bastante jóvenes y tenían diferentes acentos. Además, explicó que le sacaron un puñal para intimidarlo.

“Uno de los muchachos sacó un puñal, tenía una puñaleta aquí en la mano. Se acercó amenazante y a él lo aparté con una patada. Después mi hijo me dice que me agarraron del brazo y ahí es donde yo volteé y vi que estaban agarrando a mi hija”, expresó inicialmente.

Luego, agregó: “Eran todos muchachos jóvenes, no pasaban de los 23 años. Identifiqué varios [acentos], pero prefiero no meterme en ese terreno. Uno tenía una puñaleta y el otro un destornillador. Con la adrenalina, muchas veces no nos damos cuenta del peligro”.

Raba aprovechó el diálogo con este medio para agradecerles a la Policía Metropolitana, a la Alcaldía de Bogotá, a sus seguidores y al personal de la Clínica del Country, donde fue atendido después del atracó, por todo el apoyo que le brindaron.

Juan Pablo Raba fue golpeado y atracado en Bogotá. | Foto: Instagram de Juan Pablo Raba @juanpabloraba

El reconocido actor, entre tanto, compartió este martes un video en su cuenta personal de Instagram, en el que expresó que tuvo la posibilidad de hablar con Carlos Ríos, quien también fue asaltado en esa zona de la capital colombiana. Además, afirmó que fue la misma banda delincuencial la que los atacó a ambos.

“Me encontré con el empresario que estaba desaparecido desde la mañana. Aparentemente, parte de la misma banda delincuencial también tuvo a esa persona durante más de cuatro horas. Unas personas de ese grupo se separaron y son los que nos asaltaron a nosotros”, apuntó Juan Pablo Raba.

Cabe mencionar que Ríos señaló en entrevista con Caracol Radio que los delincuentes que lo abordaron eran extranjeros. El empresario puntualizó que fueron bastante agresivos y que llegaron a “chuzarlo” con unos puñales.

El empresario Carlos Ríos fue retenido por varias horas. | Foto: Cortesía

“Fueron muy agresivos. Hubo muchos golpes, me dieron patadas en la cabeza. Me pegaron con la cacha del revólver y me chuzaron la pierna. Los jefes de la banda eran extranjeros, pero también había colombianos”, sentenció en la emisora.