‘La casa de los famosos’: ‘El Jefe’ estalló por complot en contra de una compañera; “En mi casa se respetan las reglas”

No obstante, todos los planes salieron mal, ya que ‘El Jefe’ hizo un anuncio contundente y decidió explotar por la ‘trampa’ que se había hecho. El encargado de La casa de los famosos anuló los 12 votos y liberó a Mafe Walker de este riesgo, pues las reglas eran claras y no se podía ‘cantar’ a los nominados abiertamente.

“Yo quiero saber cuál de este grupo, y si están en directo me atengo a las consecuencias, pero quiero saber quién se ha sentado con Mafe un día a hablar... ninguno. Eso se llama afinidad y no sentimos afinidad. Eso hay que respetarlo, no me parece”, apuntó.