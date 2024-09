La conmovedora carta que le envió Kate Middleton a una niña gravemente enferma: “Eres muy admirable”

Kate Middleton asistió a uno de los eventos de la realeza tras estar ausente por varias semanas (Photo by Neil Mockford/GC Images) | Foto: GC Images

“Me resulta muy extraño escribir una carta tan formal cuando me dirijo a ti, Kate, de madre a madre, porque tú tienes tres hijos. Quién sabe por lo que pasan ustedes porque también son diferentes, pero por una razón totalmente distinta”, se lee en la carta.

La madre de Isla asegura que se animó a contactar a la princesa al enterarse de la campaña Shaping Us , que lidera Kate desde hace varios años, y la cual está dedicada a la salud mental de los niños.

La respuesta de Kate no solo sorprendió a la madre, sino a la propia paciente: “Parece una tontería, pero la niña me dijo: ‘Mamá, la princesa Kate sabe que no como gluten’. Y creo que eso le ayudó a sentirse un poco más comprendida sobre su enfermedad. Estaba encantada y emocionada. Cree que Kate es la mujer más glamurosa del mundo”, recalcó Kirsty Kerr.