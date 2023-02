La foto con la que Paris Hilton revela por primera vez el rostro de su hijo

Semanas atrás, Paris Hilton y su esposo Carter Reum dieron a conocer que se habían convertido en padres. Una noticia que fue inesperada para el mundo de la farándula a pesar de los deseos de la empresaria desde que contrajo matrimonio en 2021.

El sueño se hizo realidad luego de un proceso largo y complicado de fecundación in vitro tras varios intentos fallidos. “Ya te queremos más de lo que se puede expresar con palabras”, escribió Paris en su momento, acompañada de una foto en la que aparecía la mano de la empresaria rodeando a la de su bebé.

“Puedo elegir mellizos si quiero. Fue duro, pero sabía que valdría la pena. Lo hice un par de veces. Tener una familia y tener hijos es el significado de la vida”, explicó en el podcast The Trend Reporter cuando decidió el proceso.

Paris Hilton, tuvo varios problemas para contraer embarazo. - Foto: Getty Images for The Recording A

La razón de llevar a cabo este método se debe a los problemas de fertilidad que vive la empresaria desde hace varios años, los cuales la ha llevado a someterse infructuosamente a varios tratamientos para lograr un embarazo.

De hecho, en diciembre pasado, le contó a la revista People que en 2020, en plena pandemia, decidió congelar sus óvulos para convertirse en madre en un futuro: “Sabíamos que queríamos formar una familia y yo pensaba que ese era el momento perfecto, porque el mundo estaba parado y yo, por lo general, estoy en un avión 250 días al año”.

Hilton aseguró que “siempre ha sido su sueño ser madre” y que se encuentra “muy feliz de que Carter y yo nos hayamos encontrado. Estamos muy emocionados de formar una familia juntos y nuestros corazones están llenos de amor por la llegada de nuestro bebé”.

Sin embargo, luego de celebrar su cumpleaños por todo lo alto, Paris ha tomado la decisión de mostrar la cara de su hijo Phoenix con un compilado de fotografías en Instagram, donde cuenta con más de 20 millones de seguidores.

“Bebé Phoenix. Nuestro mundo entero”, fue el mensaje que acompañó la publicación donde se le ve abrazando a su bebé y en compañía de su esposo Carter.

“Precioso, felicidades a los dos”, “Phoenix Hilton es ya tan icónico”, “Felicidades Paris, te mereces toda la felicidad de este mundo”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron compañeros, amigos y miles de fans.

Paris Hilton y su esposo Carter Reum. - Foto: FilmMagic

“Me aterrorizaba”: Paris Hilton hizo explosivas revelaciones sobre su vida íntima

La empresaria, cantante y modelo Paris Hilton, se alista para el lanzamiento del documental Paris: The Memoir, donde revelará algunos de los momentos más oscuros de su adolescencia.

Mientras tanto, comparte su vida con el empresario Carter Reum, de quien asegura estar felizmente casada. Mientras tanto, se sinceró con una revista sobre cómo vivía su sexualidad cuando tenía 20 años.

En la entrevista para la revista Harper’s Bazaar, Paris Hilton, la heredera más famosa y polémica de inicios de los 2.000, dijo que durante su adolescencia llegó a pensar que era asexual, pese a que algunos la consideraban un símbolo sexual.

“Cualquier cosa sexual me aterrorizaba (...). Me consideraba la ‘bandida de los besos’, porque solo me gustaba besar. Muchas de mis relaciones no funcionaron por eso”, expresó Paris para la revista.

No obstante, dijo que todo cambió cuando conoció a su esposo. “Con Carter finalmente cambié. Disfruto de poder conectarme con mi esposo. Él no es famoso. Es inteligente, viene de una buena familia. Es una buena persona (...) Era lo opuesto a lo que estaba acostumbrada cuando buscaba hombres”, afirmó.

Paris Hilton está casada con Carter desde el año 2021. - Foto: Getty Images

La modelo también dijo en esa entrevista que luego de haber pasado “un infierno” durante su juventud, al final tuvo lo que merecía. Su esposo hoy en día. “Es alguien en quien puedo confiar y con quien puedo construir una vida real”.