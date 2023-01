Paris Hilton se convierte en madre a través de vientre de alquiler

Aunque no se conoce el nombre del bebé, se sabe que es un niño. La empresaria dio a conocer la noticia en Instagram.

La multimillonaria empresaria Paris Hilton y su esposo, el economista Carter Reum, compartieron en sus redes sociales una de las noticias que más anhelos tenían de anunciar: la llegada de su primer hijo en común, un niño, a través de un vientre de alquiler.

“Ya eres más querido de lo que se puede expresar con palabras”, escribió la socialité en Instagram junto a una foto en la que tan solo se ve su mano agarrando la de su hijo, del que por ahora no se ha revelado el nombre.

En exclusiva para la revista estadounidense People, Hilton aseguró que “siempre ha sido su sueño ser madre” y que se encuentra “muy feliz de que Carter y yo nos hayamos encontrado. Estamos muy emocionados de formar una familia juntos y nuestros corazones están llenos de amor por la llegada de nuestro bebé”.

Problemas de fertilidad

People confirmó que el bebé de la pareja fue posible a través de vientre de alquiler, debido a los problemas de fertilidad que vive la empresaria desde hace varios años, que la ha llevado a someterse infructuosamente a varios tratamientos para lograr un embarazo.

Paris Hilton y Carter Reum se casaron en una lujosa boda que celebraron en una residencia que perteneció al abuelo de una de las herederas del imperio hotelero, Barron Hitlon.

De hecho, en diciembre pasado, le contó a esta misma revista que en 2020, en plena pandemia, decidió congelar sus óvulos para convertirse en madre en un futuro: “Sabíamos que queríamos formar una familia y yo pensaba que ese era el momento perfecto porque el mundo estaba parado y yo, por lo general, estoy en un avión 250 días al año”.

Un año más tarde, Hilton se sometió a un proceso de fertilización in vitro. “Puedo elegir mellizos si quiero. Fue duro, pero sabía que valdría la pena. Lo hice un par de veces. Tener una familia y tener hijos es el significado de la vida”, explicó en el pódcast The Trend Reporter.

Además, reveló que ya tenía el nombre elegido en caso de que fuera una niña, London.

Kathy Hilton, madre de la empresaria, reveló en el reality Real Houswives of Beverly Hills cómo estaba viviendo la también influencer y DJ todo el proceso de fertilización que no estaba dando resultado: “Me rompe el corazón porque sé que lo está intentando e intentando. Siempre le digo que se relaje”.

Al fin encontró el amor

Paris Hilton no ha sido igual de afortunada en el amor, que en los negocios. “Tuve muchas relaciones abusivas. Cinco de mis novios me estrangularon, me golpearon y sujetaron violentamente”, le explicó a People, antes de agregar: “Al principio, todos parecían muy buenos tipos, pero con el tiempo resultaban celosos, a la defensiva o controladores, hasta llegar al punto en que abusaban física, verbal y psicológicamente”.

Pero Hilton, al parecer, encontró en Carter Reum el amor verdadero y se comprometieron en febrero de 2021 tras más de un año de noviazgo y muchos años de amistad.

Meses después, en noviembre de ese mismo año, se casaron en una lujosa boda que celebraron en una residencia que perteneció al abuelo de una de las herederas del imperio hotelero, Barron Hitlon. “Me encanta estar casada. Siento que finalmente encontré mi pareja perfecta. Finalmente, tengo mi casa y no puedo esperar para formar una familia y tener hijos”, aseguró Hilton.

El deseo de la empresaria siempre ha sido el de ser madre, de tres o cuatro hijos. Su pareja ya es padre de una niña de 10 años, aunque según algunos medios estadounidenses no mantiene relación con ella, aunque sí que le pasa una pensión.

Paris Hilton se sometió infructuosamente a varios tratamientos de fertilidad.

Las reacciones de los amigos cercanos de la pareja no han tardado en llegar. Una de las primeras en hacerlo es su amiga y millonaria empresaria Kim Kardashian, quien precisamente saltó a los titulares durante la época en la que trabajaba como asistente personal de Paris Hilton. “Estoy muy feliz por ustedes”, escribió en la publicación compartida por Hilton.

Precisamente, Kardashian fue quien le dio el contacto del ginecólogo especialista en fertilidad, con el que ella tuvo a dos de sus cuatro hijos por vientre de alquiler.

Otra de las famosas que ha reaccionado a la noticia ha sido Chrissy Teigen, quien ha dado recientemente la bienvenida a su tercer hijo junto al cantante y compositor John Legend. “¡Un bebé! Felicidades. Muy feliz por ustedes”.