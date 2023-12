“La grosera fui yo”: este es el mea culpa de actriz protagonista de caso de intolerancia; ahora denuncia amenazas de muerte contra ella

Ese preciso momento fue el que Mariana Grisales, la denunciante, denunció en sus redes así: “Me parece muy triste. Gracias a mis alumnos que me salvaron, porque la señora se lanzó a mechonearme y pegarme. No estoy afectada, pero ayúdenme a hacerlo público, a esta señora intolerante, con falta de educación”, apuntó.

Esta es la versión de Laura

“Si tengo que hacer un mea culpa, lo hago sin ningún problema”

“Me han amenazado de muerte a mí, al perrito; hoy intenté ir a la Policía, pero no estaban recibiendo denuncias, sino hasta la tarde; tengo miedo de que me rompan los vidrios, porque además esto fue a cinco pasos de mi casa y en el video doy los datos de dónde vivo y, en medio de la rabia, digo todo eso”, agregó Lara.

¿Qué desencadenó el enfrentamiento?

“Yo me voy totalmente ofuscada, yo me voy de ahí y a ella [Mariana] le dio mucha rabia porque le dañé su clase. La incomodidad fue porque mi perrito llegó a saludar a su perrito chiquitico , lo más de bonito, que ella estaba entrenando. Y la verdad, a mí se me meten con mi cachorrito y se me sale de todo”, agregó.

“Ella no fue grosera, para nada, la grosera fui yo. Ella ahí saca el teléfono —ella no fue grosera, en su actitud sí, pero de palabras no fue grosera— en el momento me dice ‘te sugiero que le pongas el collar’, pero nunca me dijo malas palabras”, indicó la actriz que no dudó en demostrar su arrepentimiento.