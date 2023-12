Video | Denuncian que actriz no aguantó reclamo ciudadano: le pidieron poner correa a su perro y resultó protagonizando caso de intolerancia

En su caso, Grisales señaló que mientras compartía con algunos de sus alumnos en una calle en el norte de Bogotá, notó que una señora paseaba a su perro sin correa. Entonces, le pidió el favor de que se la pusiera, algo que, según su relato, no le gustó a la dueña de la mascota, quien pasó a agredirla.

“Hago un llamado a la tolerancia de la gente que tiene perros. Estaba en vía pública y le dije a una señora que le pusiera collar a su perro, el perro de la señora iba suelto. Ella comenzó a insultarme. Yo no iba a entrar en ningún conflicto, pero creo que hay que tener más tolerancia y cumplir las normas. Los perros no pueden estar sueltos en vía pública”, indicó la mujer en su video, en el que aclaró que su intención no era la de pelear, sino la de que la mujer entendiera que debía cumplir la norma de llevar el perro con correa.