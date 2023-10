La hija mayor de Andrea Valdiri terminó teniendo un gran talento artístico, ¿de cuál se trata?

Andrea Valdiri se ha caracterizado por ser una de las mujeres más multifacéticas de las redes sociales, puesto que no solo sabe bailar a la perfección todo tipo de música caribeña o costera , sino que también actúa para sus contenidos audiovisuales publicitarios, modela para sus candentes sesiones de fotos y hasta hace las veces de solado y muchas otras profesiones que ha podido aprender en el camino de su vida.

Pero ella no es la única de su familia que tiene dotes artísticas, y no se habla de la gran oratoria o el histrionismo de sus hermanas. Se trata de su hija mayor, Isabella, quien con 12 años ya ha demostrado que tiene la vena artística de su mamá, pues no ha dejado ver sus pasos de baile, pero sí cayó a todos con su prodigiosa voz, que ya entona de manera perfecta, incluso cuando está relajada en la intimidad de su hogar.