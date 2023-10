Otra persona: así se veía Luisa Fernanda W antes de ser famosa

Según lo que ha dicho la creadora de contenido, no tiene cirugías además de la nariz, los senos y el diseño de sonrisa. Sin embargo hay quienes dicen que esto no es verdad al comparar las fotos del antes y del después de Luisa Fernanda .

“En vestido de baño sin ponerte bubis”, fueron una de las preguntas que le hicieron. Ante esto la famosa publicó una foto en la que no tiene todavía las prótesis mamarias: “Siempre he tenido un cuerpo agradecido, aquí no me había hecho ningún retoque estético. No entiendo por qué en esta época de adolescencia me quitaba las cejas”.