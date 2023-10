Luisa Fernanda W sorprendió a sus seguidores revelando la lista de cosas que no le importan; recibió cientos de críticas

Luisa Fernanda W es una de las creadoras de contenido más exitosas de Colombia, pues a lo largo de los años ha venido enamorando a millones de personas que la siguen por medio de las redes sociales para estar al tanto de sus proyectos laborales, pero también de su vida personal.

Esta celebridad paisa, quien mantiene actualmente una relación amorosa con el cantante de música popular Pipe Bueno, cuenta con grandes audiencias en las distintas plataformas y redes sociales en las que cuenta con perfiles, y TikTok es una de las que mayor número de interacciones le genera.

Luisa Fernanda W en la Semana de la Moda en Milán @luisafernandaw | Foto: Instagram @luisafernandaw

Esto es así, debido a que la influenciadora sube contenido de manera constante, detalle muy importante dentro de esta aplicación, pues genera mayor nivel de visibilidad a los creadores de contenido con un mayor compromiso a la hora de compartir sus videos.

Por otro lado, es muy común ver una gran cantidad de retos o tendencias dentro de esta red social, y uno de los que más popularidad tienen en lo que corrido del mes de octubre es un llamado ‘cosas que no me importan’, el cual consiste en una lista de situaciones, que, a pesar de que algunas personas le dan mucha importancia, son detalles que el creador del video, pasa desapercibidas.

Cosas que no le importan a Luisa Fernanda W

1. Número de seguidores de las demás personas: la creadora de contenido aprovechó la oportunidad que le dio esta nueva tendencia para aclarar que a la hora de entablar una amistad no le presta atención al número de seguidores que la persona tenga en sus redes sociales: “Me importa más tu calidad de ser humano, cuando me encuentro con otras personas conecto muy fácil”, mencionó Luisa.

2. Socializar: la influenciadora reveló que socializar no está dentro de sus prioridades, al menos en este momento de su vida. Simplemente, está interesada en generar amistades y relaciones genuinas sin importar si la persona tiene algún reconocimiento público o no.

Luisa Fernanda W reveló el secreto para tener un tonificado cuerpo tras dos embarazos. | Foto: Tomada de Instagram @luisafernandaw

3. Con quien estuvo su pareja antes de conocerla: para Luisa este es un dato poco importante, pues afirma que es consciente de que todas las personas tienen un pasado y deben ser juzgadas o celadas por esta razón: “Ahí no existía yo, tu pasado no me importa, espero que el mío tampoco, y nada, fluir con el presente es lo único que me interesa”, afirmó.

4. No salir un fin de semana: quedarse en su casa durante los últimos días de la semana, no es un problema para Luisa Fernanda W, de hecho, es un uno de los planes que más disfruta en la actualidad, pues mantiene una vida muy agitada de lunes a viernes, por lo que descansar en su hogar, es uno de sus planes predilectos.

Luisa Fernanda W tiene más de 18 millones de seguidores en Instagram. | Foto: Instagram Luisa Fernanda W

5. Que a las personas no les guste su estilo de vestir: Luisa se ha caracterizado en los últimos por lucir algunas piezas de ropa que no son del gusto de muchos, debido a los fuertes colores o escotes que poseen. Sin embargo, la creadora de contenido ha aprendido a lidiar con las críticas y a dejar pasar desapercibidos los comentarios negativos sobre sus outfits.

6. La vida de los demás: la mujer de 30 años reveló que no está pendiente de los detalles de la vida de personas que no son de su interés: “No me sé los chismes de nadie, nunca sé qué pasa con la vida de alguien. Solamente estoy pendiente de la vida de las personas que amo”.

Críticas por parte de los cibernautas

Algunas personas reaccionaron de forma negativa a este contenido de Luisa Fernanda W, pues al parecer, no le creerían las afirmaciones que hizo en medio del video.