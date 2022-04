La influencer que le compite a Luisito Comunica por tener más seguidores en Youtube

El Youtuber mexicano Luisito Comunica, también como conocido como “el rey palomo” por sus seguidores debido a que se dedica a estar volando para viajar por el mundo entero, por mucho tiempo ha estado en la cima de influencers latinoamericanos, sin embargo, su puesto de popularidad en su país podría estar en riesgo por una mujer.

Kimberly Loaiza, otra youtuber mexicana, estaría pisándole los talones al popular influencer que visitó a Colombia durante las protestas del año 2021. Así lo ha manifestado con temor Luisito desde sus redes sociales que tiene muy presente el número de suscriptores entre los creadores de contenido.

“Aquí seguimos, aunque Kim se viene acercando pesado, está creciendo duro, duro. Muy chido por ella, nos da mucho gusto que esté creciendo tanto, pero no nos podemos dejar. Igual Los Polinesios vienen con todo”, dijo Luisito Comunica a través de un video.

Este material audiovisual lo publicó el mexicano mostrando uno de los pasillos de Google donde se evidencia el Top 10 de YouTube, en el que él lidera la lista de los más seguidos por los usuarios, seguido por Kimberly Loaiza, Los Polinesios, Yuya, Werever y otros creadores de contenido más.

Toda esta información fue compartida desde las historias de la cuenta oficial de Luisita Comunica, donde lo siguen casi 32 millones de personas. Sin embargo, en esta red social ya fue superado por la creadora de contenido mexicana, ya que Kimberly cuenta con más de 34 millones de seguidores.

Pero por ahora, en YouTube la historia sigue siendo diferente. Kimberly ha llegado a los 36 millones de suscriptores en su canal, pero el “Rey Palomo” la supera por dos millones de suscriptores más, que para la plataforma y en estos niveles no representa una diferencia muy alta. Pero por ahora, con 38,6 millones Luisito Comunica sigue estando como el número uno, en la cima de youtubers mexicanos.

Este primer lugar es muy merecido para Luisito, ya que es uno de los influencers que más se dedica a realizar nuevo contenido para su canal de YouTube y así mantener atentos y entretenidos a sus suscriptores. Al contrario, Kimberly es también cantante, por lo que también su carrera musical le ocupa mucho espacio en su vida, lo que ha generado que la mexicana descuide un poco la creación de contenido para sus seguidores de la red social de videos.

¿Por qué Lele Pons ignoró a Luisito Comunica?, el influenciador contó la verdad

El reconocido generador de contenido Luisito Comunica habló en los micrófonos de la emisora Ex FM de México y contó qué fue lo que sucedió en una ocasión con la influenciadora venezolana Lele Pons.

Luisito narró y explicó la razón de por qué Pons no había querido responder a su saludo en vivo y en directo.

“En aquel entonces, Lele Pons no se había puesto la playera de soy latina, ella todavía era de las que solo hablaba inglés, y entonces la veo y digo, ella es Lele Pons la voy a ir a saludar, y creía y había escuchado que era venezolana o sea que hablaba español; me le acercó y le digo: hola Lele, y me contesta: No, I’m sorry i don’t speak spanish, y siguió en su teléfono y yo jurando que era latina”, dijo de manera irónica el famoso influenciador.

Pero lo que llamó la atención de Luisito fue una publicación que hizo Lele Pons meses después de lo que le había sucedido con ella.

“En eso pasan un año o dos y qué creen, en su descripción de Instagram pone I’m Latina, y yo dije, esta tremenda es latina cuando le conviene”, aseguró el mexicano en la emisora.