La Jesuu también respondió a la polémica entre Andrea Valdiri y Epa Colombia, ¿qué dijo?

La polémica entre Andrea Valdiri y Epa Colombia salpicó de frente a La Jesuu, influenciadora y empresaria vallecaucana que fue muy cercana a sus dos colegas, al punto de convertirse en el nuevo trío “maravilla” de las influencers colombianas.

Al final, terminó “ensanduchada” en una serie de pullas que se han tirado Andrea y Epa en las últimas horas.

Todo empezó cuando La Jesuu y Epa Colombia fueron invitadas al matrimonio de Andrea, luego de haber compartido con la barranquillera en diferentes ocasiones y haber entablado una amistad que prometía mucho contenido en las redes sociales.

Contenido sí hubo, pero del fracaso de la amistad, porque en dicha boda Epa Colombia hizo un ‘escándalo de Padre y Señor Nuestro’ por un asunto de cupo de invitados, pues –igual que a La Jesuu– solo le dieron una invitación, es decir, ninguna podía llevar acompañante.

Sin embargo, Epa Colombia estaba empecinada en mostrar a su nueva novia, Karol Samantha, para generar una cortina de humo y no darle más relevancia al conflicto que tenía con su exnovia Diana Celis, que terminó en una demanda reclamando una repartición de bienes justa.

Epa Colombia hizo lo que muchos consideran un ‘show’ porque no la dejaban entrar con su novia; al final logró su cometido, estuvo 10 minutos en la fiesta donde bailó de forma extravagante y se tomó las fotos de rigor, y se fue por donde momentos antes había armado ‘la de Troya’.

Valdiri quedó dolida por semejante afrenta al día más importante de su vida, su boda con Felipe Saruma. A partir de ahí le dejó de hablar a Epa, le retiró todos sus afectos y la dejó relegada de sus eventos, como el de Halloween, al que Epa quería ir y aprovechó una interacción con sus fans en Instagram para pedirle “cacao” a la bailarina.

No contenta con esto, Epa salió en una entrevista diciendo mentiras sobre lo que pasó en la boda de Valdiri, lo que desató la furia de la currambera y quien entonces se despachó en Instagram diciéndole a la bogotana: “Ya no me interesa tu amistad”.

¿En dónde queda La Jesuu en medio de este lío? La vallecaucana también estuvo en la boda y sabía perfectamente qué había pasado, por eso defendió la versión de Valdiri y recriminó a Epa por sus declaraciones falsas. Esto habría generado ampolla en la empresaria de las queratinas, pues a estas dos no se les volvió a ver juntas, pero la bogotana no ha dicho nada sobre su examiga.

Por eso, La Jesuu también publicó en su cuenta de Instagram unas historias donde afirma que está “desconociendo a las personas cada día más” y está esperando que Epa “cuente qué fue lo que realmente sucedió” con la vallecaucana.

Eso quiere decir que “a ese cuento le falta un pedazo”, y muy grande, pues Epa y La Jesuu eran mucho más amigas, de tiempo antes que con Valdiri, y hasta habían grabado videos juntas. Epa le aplicaba de sus queratinas a La Jesuu, quien sufre de una alopecia severa, y ha aprovechado este diagnóstico para crear empresa y generar conciencia y soluciones frente a la enfermedad.

Ahora queda esperar si Epa Colombia le responde a La Jesuu y Valdiri, pues hasta el momento Daneidy, nombre real de la empresaria de las queratinas, no ha vuelto a publicar historias ni publicaciones en sus redes. La última es sobre su nombramiento como embajadora de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos en Ecuador.