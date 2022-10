“Me ayudó”: Epa Colombia revela más detalles de su reunión con el expresidente Álvaro Uribe

Hace un poco más de un año la joven Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, desató una oleada de comentarios en redes sociales luego de aparecer en uno de sus videos de Instagram con el expresidente Álvaro Uribe Vélez mientras sostenían una conversación amistosa y compartían unas empanadas.

Las imágenes se viralizaron en segundos y la empresaria se convirtió rápidamente en blanco de fuertes críticas, tanto así que su popularidad se vio afectada porque varios de sus admiradores reaccionaron decepcionados, asegurando que la dejarían de seguir y tampoco volverían a comprar sus productos capilares.

“Como dice la canción: hasta aquí te fui fiel”, “no, como va a salir con esto”, “se nos cayó una ídola”, “me dueles, Epa”, “amiga, así no era”, “que desilusión”, “la gente se cancela sola”, son algunos comentarios que se pueden leer en su publicación de Instagram del pasado 5 de septiembre de 2021.

Ante la ola de críticas, Epa Colombia explicó que había decidido acudir al “poder” para recibir un respaldo por la seguridad de ella y su familia después de que su padre, Gerardo Bedoya, fuera víctima de un intento de robo en el que resultó herido. Según su relato, su progenitor se transportaba en un vehículo con una gran suma de dinero y el hecho habría ocurrido por el evidente éxito de su negocio.

Por su parte, el exmandatario justificó su reunión con la creadora de contenido señalando que él cree en las segundas oportunidades. “En la vida también hay que mirar la parte humana de todos los seres (…) No puede ser que este país le dé privilegios a las Farc y a personas que puede que hayan cometido hechos graves distintos a cabecillas de las Farc, le nieguen segundas oportunidades”, dijo en una entrevista con SEMANA.

Ahora Epa Colombia revela más detalles de su cita con Álvaro Uribe

En medio de una charla con Dímelo King, Daneidy volvió a referirse a este comentado encuentro, asegurando que el expresidente sí le ayudó con lo que estaba buscando y que, además de seguridad, era un tema de estabilidad con su emprendimiento debido a que sentía mucha persecución por parte del gobierno.

“El gobierno me hizo muchísimo daño. En este momento todavía me odian todas las entidades del gobierno”, mencionó. Luego, la joven explicó que lo primero que hizo fue contarle a Uribe el negocio que tenía y los problemas que estaba enfrentando, los cuales la podían dejar en quiebra.

“La gente me dio muy duro, me dijeron paraca, usted no la da nadita, se me cayó un ídolo”, recordó. Pese a que sabía que podía recibir críticas, para Epa Colombia se trató de un hecho histórico que no podía dejar pasar por alto y una de las consecuencias que tuvo que asumir fue la pérdida de casi 1 millón de seguidores. “Me tuve que juntar con el enemigo”, concluyó.

