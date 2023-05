¿La ‘muerte’ se apareció en la coronación del rey Carlos III?: el video que ha desatado polémica; esta es la verdad

La coronación del Rey Carlos III y la Reina Consorte Camila fue una celebración que dio mucho de qué hablar en redes sociales, debido a los memes y comentarios que surgieron.

Pero hubo algo que, sin duda, llamó la atención de los usuarios en las plataformas digitales. En la Abadía de Westminster, lugar en el cual Carlos III fue consagrado como nuevo monarca británico. Allí, en un momento, se observó una ‘extraña’ figura que muchos relacionaron con la ‘muerte’, cruzando la entrada con su ‘guadaña’, segundos después de que hiciera su paso una fila de guardias.

Las imágenes desataron todo tipo de comentarios y reacciones, provocando además una mezcla de estupor, terror e incredulidad, incluso varias burlas.

La coronación de Carlos III se llevó a cabo en la abadía de Westminster. - Foto: Reuters / Andrew Matthews/Pool

“Era el espíritu de Lady Di… o alguien infiltrado por Meghan Markle”, “Es Bolaños colándose con una túnica!”, “Yo digo q era un ciego q se perdió buscando el baño”, “Pensé que estaban filmando una nueva versión de El exorcista”, “Este podría ser mi momento favorito de la coronación”, “Pensé que estaba viendo cosas cuando esto sucedió, me encantaría saber quién fue” y “Bueno, por supuesto que está en la lista de invitados”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los internautas en la publicación.

Pero, ¿cuál es la verdad?

Debido a la viralidad que ha tenido el video alrededor del mundo, la revista estadounidense Newsweek dijo haberse puesto en contacto con la Abadía de Westminster para despejar las dudas y recibir una respuesta.

El extraño momento de la coronación de Carlos III que ha desatado cientos de comentarios y teorías. ¿Una aparición de la parca en la Abadía de Westminster o un fan del susto de EL EXORCISTA III? pic.twitter.com/ICmTVnN22f — Horror Losers (@horrorlosers) May 7, 2023

La supuesta figura de la ‘muerte’ se trataba en realidad de un “sacristán” —miembro de la comunidad religiosa encargada de los servicios religiosos del evento—, quien quedó ligeramente ensombrecido ante las cámaras de televisión por estar a contraluz, cuyo objetivo es el de cuidar los ornamentos del lugar y la limpieza de los elementos que allí reposan.

Ocho meses después de subir al trono tras la muerte de Isabel II, Carlos III fue solemnemente coronado junto a su esposa Camila en una fastuosa ceremonia, única en Europa, que el Reino Unido no vivía desde hacía 70 años.

En la suntuosa Abadía de Westminster, en el centro de Londres, el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, líder espiritual de la Iglesia de Inglaterra, colocó la corona de San Eduardo sobre la cabeza del monarca, de 74 años. No había sido llevada desde la coronación en 1953 de su madre, fallecida en septiembre.

¿Por qué el rey Carlos III tiene los dedos como salchichas?

El ideal del príncipe encantado habla de un hombre guapo, cuyas manos solo pueden tener diez dedos finos y estilizados. Pues bien, el que fuera por muchos años el príncipe más codiciado del mundo, no cumple precisamente ese requisito y sus manos regordetas se volvieron la comidilla ahora que las cámaras las estuvieron enfocando frecuentemente antes y durante las transmisiones de la coronación.

La verdad es que el tema está hoy en la palestra, pero no es nada nuevo. Desde que era un bebé, este detalle fue motivo de comentarios de su madre, la reina Isabel, quien se lo describió así a su exprofesor de música. “Tiene un par de manos muy interesantes en un niño de su edad. Son grandes, con dedos finos, que no son para nada como los míos y muchos menos los de su padre. Será interesante ver en qué se convierten”.

Terminaron por ser un aspecto peculiar de su fisonomía del cual el mismo Carlos ha hablado abiertamente y con humor. Cuando nació su hijo William, heredero al trono, decía: “Se ve realmente apetitoso y tiene dedos de salchicha como los míos”, según lo cuenta Howard Hodgson en su libro The Man Who Will Be King.

Como las reales manos se volvieron tema de conversación, la prensa británica no ha dudado en acudir a los médicos para que develen las posibles razones de su apariencia.

Chun Tang, galeno del Pall Mall Medical, en Manchester, le explicó al Mail Online que “hay numerosas razones por las cuales una persona puede tener dedos de salchicha, cuyo nombre científico es dactilitis’”.